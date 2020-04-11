陳時中喊人流管制！一張照曝社交距離　瑞豐夜市攤商心酸喊：自然有

▲瑞豐夜市停車場入場現況。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎持續影響，國內確診病例至今達385例，隨著疫情升溫趨勢，民眾已有全民防疫共識，盡量減少出入人潮擁擠場所。位在北高雄的瑞豐夜市有20多年歷史，佔位近千坪擁有1000個攤位，不分平日或假日總是有擠滿人潮，但受到疫情影響，逛夜市的民眾變少，有不少攤商便選擇暫停營業減少租金支出。

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▲瑞豐夜市人潮減少許多。（圖／記者吳奕靖攝）

▲攤商無聊在椅子上滑手機。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者在10日晚間9點走訪瑞豐夜市，週五原本應有附近下課的學生及逛夜市民眾聚集在路口，不過似乎受到疫情影響，不僅人行道上的人潮減少許多，停車場內更是相當空曠，逛夜市的人潮也比以往少了將近5成。

▲不少攤位暫停營業或是出租中。（圖／記者吳奕靖攝）

受到來客數影響，有不少攤商無聊的坐在椅子上滑手機，也有攤商為減少租金支出便暫時停止營業。販售貼身衣物的攤商相當感嘆：「都沒人，只能撐著了！」也有年輕攤商向記者開玩笑：「你們常來就好了！夜市靠你們拯救了！政府這樣子，當然人就比較少，就是夜市人流管制這類的」，記者再追問：會不會擔心生意受影響？」攤商則是抱持著阿Q精神：「不用擔心阿！因為是全部人都影響，要就是一起陪葬。」

▲▼瑞豐夜市人潮受到疫情影響。（圖／記者吳奕靖攝）

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