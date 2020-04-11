何志偉邀6綠委共組「防疫中年團」　犧牲形象大跳洗手舞

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，以洗腦神曲PPAP走紅世界的日本藝人Piko太郎，再次將PPAP改編為防疫洗手版，引爆全球模仿熱潮，民進黨立委何志偉也跟上潮流，邀請同黨立委鍾佳濱、羅致政、趙天麟、蔡易餘、江永昌、蔡適應等人組成「防疫中年團」，不顧形象大跳洗手舞，向國人宣導勤洗手的重要性。

何志偉近日邀請鍾佳濱、羅致政、趙天麟、蔡易餘、江永昌、蔡適應等6人組成「防疫中年團」，以詼諧、輕鬆地方式跳洗手舞，教導民眾洗手順序，包含搓洗手心、手背、十指指縫、指背、拇指與虎口、指尖、手腕等，同時提醒民眾，除了戴上乾淨口罩，也要記得把手洗乾淨。

▲何志偉邀請同黨立委組成「防疫中年團」。（圖／何志偉辦公室提供）



影片除了由何志偉擔綱主角外，鍾佳濱、羅致政、趙天麟、蔡易餘、江永昌、蔡適應也分別於各自的辦公室登場，在影片最後的幕後花絮中，除了何志偉被封為「跳健康操」，鍾佳濱也被稱為「POSE達人」、羅致政則被封為「立法院舞王」，顯見每人都用心十足。

「防疫中年團」的影片PO出後，包含參與演出的鍾佳濱、趙天麟、江永昌、蔡易餘也於下方留言，不只鍾佳濱說「跳舞也要帥氣，大家洗手洗起來」，趙天麟也提醒，大家在歡樂之餘，也要一起做好防疫。

▼何志偉大跳洗手舞。（圖／何志偉辦公室提供）



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