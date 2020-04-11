Taiwan can help！華航「天空國家隊」口罩運送SOP首曝光

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，許多國人滯留海外，中華航空負起國籍航空責任，協助完成多次包機、類包機的任務，此外，近日我國發起「Taiwan can help」活動，捐贈許多口罩至需要的國家，華航也協助運送。華航10日在臉書發布一支影片，曝光包機、運送口罩過程，強調「他們是為你前行的天空國家隊」。

▲吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

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華航10日發布一支名為「為你前行｜天空國家隊」影片，該影片指出，「這是一支來自台灣很特別的隊伍，他們每次的出發都是冒險，要對抗看不見的對手，每次回家都是感動，載回了很多人的牽腸掛肚，他們沒有歡呼聲，沒有計分板，沒有手牽手，沒有肩並肩，只有使命與決心，他們是為你前行的『天空國家隊』，相信勇氣一定可以讓我們天空再相見」。

▲華航表示，載回的是許多人的牽腸掛肚。（圖／記者李毓康攝）

外交部日前宣布，因應新冠肺炎疫情蔓延，台灣於4月1日進行第一波國際人道援助行動，捐贈美國、歐洲與其他我國友邦，共1000萬片的醫療口罩與防疫醫療物資。

▲不只有口罩，前幾次協助將滯留在湖北台人運送回來的包機也由華航執飛。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

外交部表示，將繼續展開第二波國際人道援助行動，再針對疫情嚴重影響的國家捐助600萬片醫療口罩，包括包括北歐及中東歐地區的歐盟會員國、美國受創較重的州、拉丁美洲暨加勒比海地區國家、新南向政策目標國家及其他友好國家等，關於捐贈日本部分也已開始討論。

另外針對滯留湖北台灣民眾，海基會再次洽請華航協助，指定上海兩航班供滯留湖北國人返家。海基會表示，所指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI 504，飛行時刻表分別為4/20（一）與4/21（二）各一架次，皆為19:50由上海浦東機場起飛，預計21:50抵達桃園機場。

▲華航表示，「天空國家隊」會持續與你前行。（圖／記者李毓康攝）