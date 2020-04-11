陸4/12派包機接170名留學生返國　駐西班牙使館：非大規模撤僑行為

▲中國國航將執飛西班牙留學生返國包機。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中國駐西班牙大使館今（11日）透露，政府將派包機自西班牙接留學生返國，第一批包機由國航執飛，預計明（12日）從馬德里起飛，機上將搭載符合條件的約170名留學生。大使館臨時代辦姚飛表示，這次包機主要的目的是接送遇到特殊困難的留學生回國，「它並不是一個廣泛的大規模的撤僑行動。」

《中新網》報導，姚飛表示，使館的工作人員共篩查了在西班牙的將近8000名中國留學生，跟近3000人進行了一對一的郵件溝通，瞭解他們的回國的意願和面臨的困難，最後從中選定第一批包機回國的留學生約170多人。

▲西班牙馬德里因新冠肺炎疫情，街頭一片冷清。（圖／路透）

對於即將搭乘包機的留學生篩選條件，姚飛強調，主要是以當地居住條件遇到巨大困難的學生，包括「因疫情、隔離，造成精神上或是心理上產生巨大壓力、焦慮，甚至臨時出了一些問題的同學。」此外，當地未成年的留學生如果有家長在身邊陪護，也暫不考慮安排登機。

至於後續的包機事宜，姚飛提到，如果在當地有更多的有特殊困難的同學向使館報名，經查證後，「他們的情況屬實，確有困難，那麼我們的包機工作還會繼續研究，繼續考慮。」

據統計，在西班牙的中國留學生約有16000人，在疫情發生前期，已經有部分留學生自行返回中國，但是仍有留學生留在當地居家隔離。姚飛表示，從國內獲得的口罩等醫用物資，已經分批向有特殊困難的一千多名同學送出。