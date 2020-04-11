關山警臨檢防疫　需先通過業者體溫量測方得入內

▲ 關山警臨檢防疫，需先通過業者體溫量測方得入內稽查。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為防止新冠肺炎疫情擴散，中央疫情指揮中心於9日發布指示「全國酒店與舞廳停止營業」，10日關山警分局由副分局長温綮騫率偵查隊等組合警力，針對轄內KTV、小吃部等實施擴大臨檢期望提醒民眾避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，但業者也對臨檢的警方施以體溫檢測及消毒，防範病毒跟著進入店內。

防疫關鍵期！新冠肺炎疫情延燒，關山警分局並以手持行動載具M-POLICE查察店內客人，以查處是否有居家檢疫民眾，於執行查察勤務時，執勤員警也不厭其煩的向民眾宣導，近期內儘量避免出席近距離接觸之社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所，人與人之間在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，而業者也對臨檢的警方施以體溫檢測及消毒，防範病毒跟著進入店內。

關山警分局長潘仕能表示，政府9日針對全國酒店及舞廳宣布暫時停業之規定，分局轄內雖無是類行業，但在疫情險峻時刻，本於行政一體概念，於各項勤務中，加入防疫查察及宣導等實質作為，警察為全民防疫打頭陣！警察局長邱文亮也特別指示執勤員警，除注意執勤安全外，也要做足防疫措施。



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