200萬片口罩陸續送抵美國　外交部加碼再捐100萬片

▲吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）



記者陶本和／台北報導

外交部與美國在台協會台北辦事處在發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」後，台灣提供美國每週10萬片醫療口罩，其中4月份的40萬片口罩已經運交美國，至於本次捐贈美國聯邦政府100萬片及有急迫需要的相關州100萬片口罩，也已經陸續分批啟運。

外交部表示，我國的愛心人道援助獲得美國行政部門及國會議員等各界大力肯定，接下來將再捐贈100萬片口罩提供美國疫情特別嚴峻的州，支援第一線防疫的醫護人員。

外交部指出，繼美國白宮國安會、國務院亞太局日前分別推文肯定台灣的防疫成果，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也在美東時間4月8日推文表示，值此「新型冠狀病毒」疫情在全球擴散之際，患難見真情，美國政府感謝台灣捐贈200萬片口罩支援美國前線醫療人員。

外交部表示，對於美國政府一再公開肯定我國的防疫成果及國際人道援助行動表示竭誠歡迎。在全球抗疫的艱辛時刻，台灣能盡棉薄之力，支援美國前線醫護及相關人員感到自豪。

在疫情於全球擴散之際，外交部表示，會與美方將持續在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有的合作機制上攜手抗疫，同時與全球各理念相近國家就疫情資訊分享、疫苗與藥品研發、醫療設備交流等各項議題並肩努力，共同維護台美雙方人民及全人類的健康與安全。

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