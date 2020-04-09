　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

200萬片口罩陸續送抵美國　外交部加碼再捐100萬片

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

▲吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

記者陶本和／台北報導

外交部與美國在台協會台北辦事處在發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」後，台灣提供美國每週10萬片醫療口罩，其中4月份的40萬片口罩已經運交美國，至於本次捐贈美國聯邦政府100萬片及有急迫需要的相關州100萬片口罩，也已經陸續分批啟運。

外交部表示，我國的愛心人道援助獲得美國行政部門及國會議員等各界大力肯定，接下來將再捐贈100萬片口罩提供美國疫情特別嚴峻的州，支援第一線防疫的醫護人員。

外交部指出，繼美國白宮國安會、國務院亞太局日前分別推文肯定台灣的防疫成果，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也在美東時間4月8日推文表示，值此「新型冠狀病毒」疫情在全球擴散之際，患難見真情，美國政府感謝台灣捐贈200萬片口罩支援美國前線醫療人員。

外交部表示，對於美國政府一再公開肯定我國的防疫成果及國際人道援助行動表示竭誠歡迎。在全球抗疫的艱辛時刻，台灣能盡棉薄之力，支援美國前線醫護及相關人員感到自豪。

在疫情於全球擴散之際，外交部表示，會與美方將持續在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有的合作機制上攜手抗疫，同時與全球各理念相近國家就疫情資訊分享、疫苗與藥品研發、醫療設備交流等各項議題並肩努力，共同維護台美雙方人民及全人類的健康與安全。

其他人也看了這些新聞....

► 譚德塞狂罵台灣3分鐘　蔡英文回應了
► 譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊：立即向我國道歉
► 行政院反擊譚德塞：台灣被WHO放棄也不可能種族歧視

相關新聞...
► 台灣長期照顧譚德塞家鄉　3月才幫衣索比亞交換生解決145萬醫藥費
► 全球75萬網友連署轟下台...美媒爆黑歷史！譚德塞委屈「全推給台灣」
► 譚德塞飆罵台灣3分鐘　國民黨怒嗆：沒證據就把所受抨擊推給台灣

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

堅持酷碰券？龔明鑫透露「不發現金」關鍵：好的想法歡迎提出

200萬片口罩陸續送抵美國　外交部加碼再捐100萬片

北市有82家酒店、舞廳！黃珊珊今晚帶隊稽查　不配合防疫可罰15000元

趙天麟追問李清福冤案　蔡清祥：依監院要求轉最高檢研提非常上訴

戳破譚德賽被台灣攻擊…怒嗆「臭俗辣」　李正皓：有種跟美國直球對決呀

柯文哲「逆時中」唱反調？學姐叫屈：科學人心直口快

協助非洲友邦史瓦帝尼抗疫　外交部：援贈6萬片台製口罩

LIVE／「紓困陳時中」每天上火線！龔明鑫、林佳龍聚焦觀光業紓困

陳其邁痛批譚德塞：抹黑台灣不會掩蓋你的失職

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

堅持酷碰券？龔明鑫透露「不發現金」關鍵：好的想法歡迎提出

200萬片口罩陸續送抵美國　外交部加碼再捐100萬片

北市有82家酒店、舞廳！黃珊珊今晚帶隊稽查　不配合防疫可罰15000元

趙天麟追問李清福冤案　蔡清祥：依監院要求轉最高檢研提非常上訴

戳破譚德賽被台灣攻擊…怒嗆「臭俗辣」　李正皓：有種跟美國直球對決呀

柯文哲「逆時中」唱反調？學姐叫屈：科學人心直口快

協助非洲友邦史瓦帝尼抗疫　外交部：援贈6萬片台製口罩

LIVE／「紓困陳時中」每天上火線！龔明鑫、林佳龍聚焦觀光業紓困

陳其邁痛批譚德塞：抹黑台灣不會掩蓋你的失職

JHBL／永仁、復興2連勝　攜手叩關4強

炎亞綸罵譚德塞激怒陸網友！　微博PO文列4解釋：我的世界人類就是一體

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺

指揮中心下「八大行業」禁令！　有「男、女陪侍」酒店舞廳即起停業

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

瑞士直擊》瑞士版「陳時中」不封城　引發法語區反彈

半夜聽到詭異聲！　他開燈看...倉鼠「逃獄到一半」扶牆裝沒事

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

守護台東零確診　社區關懷據點提倡長者防疫宣導

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

酒店公關驚傳是確診案例　北市府要求酒店進行大消毒

吳釗燮PO超大箱「援外口罩打包照」

韓國瑜見日商拍照瓷盤險摔破！全場驚叫

北市酒店公關驚傳確診　店休至4/22

台灣長期照顧譚德塞家鄉　上月才助衣索比亞交換生募醫藥費

快訊／外交部第二波口罩援助捐600萬片給歐盟、拉美

報稅季要到了...蘇貞昌一張圖看「退稅、免稅、緩稅」方案

狂嗆韓國瑜「憑什麼」　張雅琴：Hello反應會不會太慢？

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

51連假放不放　蘇貞昌回應：全力維持正常生活

丹麥前總理大讚！唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

若罷免成功韓再拚2024？王淺秋解答

更多熱門

相關新聞

行政院反擊譚德塞：台灣被WHO放棄也不可能種族歧視

行政院反擊譚德塞：台灣被WHO放棄也不可能種族歧視

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，更點名指責外交部長吳釗燮。對此，外交部9日發出700字新聞稿反擊，要求譚德塞立即向我國道歉。行政院發言人Kolas Yotaka 9日受訪時強調，譚德塞對台灣的的指控毫無根據，儘管台灣被WHO放棄也不可能種族歧視。

快訊／外交部第二波口罩援助捐600萬片給歐盟、拉美

快訊／外交部第二波口罩援助捐600萬片給歐盟、拉美

許智傑怒批譚德塞：馬不知臉長，猴子不知屁股紅

許智傑怒批譚德塞：馬不知臉長，猴子不知屁股紅

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

吳釗燮PO超大箱「援外口罩打包照」

吳釗燮PO超大箱「援外口罩打包照」

關鍵字：

外交部

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面