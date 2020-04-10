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口罩援助抵達中美洲　吳釗燮發文反串標註「這個攻擊來自台灣！」

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▲▼台灣對中美洲口罩援助安全抵達。（圖／翻攝自吳釗燮推特）

▲台灣對中美洲口罩援助安全抵達。（圖／翻攝自外交部推特）

記者張乃文／台北報導

總統蔡英文日前宣布捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國家，包括美國、歐洲、邦交國等地，口罩也已安全抵達。外交部長吳釗燮除了表達嚴正抗議，10日則在推特發文提到中美洲的友邦的援助已抵達，「台灣人對於朋友需要的時候為他們給予幫助感到驕傲」，文末也搭上時事梗，標註「This Attack Comes From Taiwan」。

繼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞痛斥自己遭到台灣網友人身攻擊後，台灣援助並未因而停止。除了總統蔡英文及外交部長吳釗燮嚴正抗議外，台灣捐贈的物資依舊持續運送，為國際支援。

外交部在第一波援外口罩寄出後，7日表示正在規劃第二波援助，而吳釗燮10日在推特發出照片表示，我們援贈中美洲國家的物資已經安全抵達，更說，「台灣人對於能在朋友需要的時候給予幫助感到相當驕傲」。文末他更Hashtag「Taiwan can help」、「This Attack Comes From Taiwan」。

▲▼吳釗燮發文表示口罩援助已抵達中美洲。（圖／翻攝自外交部推特）

▲吳釗燮發文表示口罩援助已抵達中美洲。（圖／翻攝自外交部推特）

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