力挺譚德塞！陸外交部開罵：台灣當局上竄下跳「炒作參加WHO」

記者蔡紹堅／綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞8日晚間在記者會上花了3分鐘罵台灣，表示這三個月來一直被人身攻擊、種族歧視，源頭主要是台灣。大陸外交部發言人趙立堅9日指出，強烈譴責針對譚德塞的人身攻擊言行，世衛在譚德塞帶領下，為推動國際抗疫合作發揮重要作用，「台灣當局上竄下跳，真實目的是『以疫謀獨』，我們堅決反對。」

趙立堅在例行記者會上表示，中方反對任何借疫情搞政治化、污名化的行為，強烈譴責針對譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）秘書長的人身攻擊和種族主義言行。

▼ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝環球時報）



趙立堅提到，世界衛生組織（WHO）在譚德塞秘書長帶領下，積極履行自身職責，秉持客觀科學公正立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽，「中方支持世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。」

趙立堅強調，新冠肺炎疫情發生以來，台灣民進黨當局上竄下跳，肆意進行政治操弄，持續炒作台所謂參加世界衛生組織和世衛大會問題，其真實目的是以疫謀獨，「我們對此堅決反對，他們的圖謀絕不會得逞。」

▼疫情爆發後，世界衛生組織秘書長譚德塞赴北京開會，期間與大陸國家主席習近平會面。（圖／路透社）

