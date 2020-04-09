國台辦挺譚德塞　陸委會批：政治凌駕健康「絕不接受一中」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

世衛組織秘書長譚德塞指控遭台灣輿論攻擊，大陸外交部、國台辦等體系9日也相繼為其發聲，並指台灣執政的民進黨「以疫謀獨。」對此，我陸委會晚間發表聲明，駁斥中共對台灣的「不實指控」，認為陸方此舉係以政治凌駕健康。

陸委會除在聲明中，表達強烈抗議和不滿外，也「正告對岸停止再利用WHO對我進行打壓及政治抹黑。」

▲新冠肺炎疫情在全球蔓延，WHO的應對措施，以及台灣是否能參加WHO，一直廣受討論。（示意圖／路透社）

陸委會強調，台灣絕不接受中共當局的「一中原則」，台灣2300萬人民更拒絕北京矮化與抹黑的極惡劣行徑。對岸將政治因素凌駕在人類健康安全之上，未思檢討改善自己引爆世界災難的原因，卻一昧卸責他人，完全不負責任、毫無擔當，其行徑更違反世衛憲章與國際關係原則，國際社會已嚴正關切。

陸委會指出，防疫當前，台灣已經用醫藥公衛專業，向國際社會證明防疫成效與貢獻，我們不畏懼威脅，會繼續與國際社會共同合作，爭取對台灣的支持。

據了解，譚德塞8日晚間在記者會上，花了3分鐘指控台灣，稱這3個月以來一直被人身攻擊、種族歧視。對此，大陸外交部發言人趙立堅9日指出，「台灣當局上竄下跳，真實目的是『以疫謀獨』，我們堅決反對。」





▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

中共國台辦發言人朱鳳蓮也說，民進黨不擇手段，惡毒攻擊世衛組織及其負責人，縱容綠營網軍肆意散佈種族歧視言論，表示強烈譴責，民進黨藉疫情破壞一個中國原則和謀求加入世衛組織的目的不會得逞。

面對譚德塞的說法，我外交部今天強調，該子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。

我外交部指出，對於譚德塞受到歧視言論攻擊，台灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，我們感同身受，譴責任何形式的歧視與不公。

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