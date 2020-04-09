陳其邁痛批譚德塞：抹黑台灣不會掩蓋你的失職

▲陳其邁在臉書抨擊譚德塞。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日晚間在記者會上狂罵台灣3分鐘，除總統蔡英文、行政院已表達嚴正抗議外，朝野政治人物也紛紛表達抗議及抨擊。行政院副院長陳其邁9日也在臉書痛批譚德塞抹黑台灣不會掩蓋他的失職，應譚德塞為他的不實指控向台灣道歉。

譚德塞昨日公開點名台灣，但不是稱讚台灣防疫能力，而是痛罵我國3分鐘「夠了！真的夠了」。譚德塞聲稱，最近3個月他所受到的人身攻擊都來自台灣，台灣的外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

針對譚德塞的指控，陳其邁臉書PO文反擊，指譚德塞在記者會上指控台灣政府對他進行人身與種族攻擊，不但與事實不符，也有失WTO秘書長身分的高度。而事實是，蔡英文在4月1日啟動國際援助計畫，提供1千萬片口罩、奎寧等藥物、大數據分析的電子檢疫系統等科技，給有需要的國家，一起攜手對抗疫情，「都是我們分享台灣經驗、貢獻一己於世界的心意」。

陳其邁以醫師及公衛出身的身分表示，譚德塞一定還記得「醫師誓言」：「我將不容許有任何年齡、殘疾、信念、族群、性別、國籍、政治立場、種族、性傾向、社會地位或其它因素的考量介入我的職責和病人之間」，作為醫師，他十分憂心目前全球包括譚德塞的祖國衣索比亞在內，都深受新冠肺炎所苦，全球的醫護人員也冒著生命安危，全力救助，無有他顧。

陳其邁痛批，正當台灣人為世界祈禱之際，譚德塞以政治語言對台灣做不實指控，「更粉飾中國隱瞞疫情、呼籲各國不要發布旅遊禁令，以及延遲世衛宣布疫情構成全球大流行（Pandemic）等』，導致疫情蔓延，還以政治理由拒絕我國加入WHO，已違背醫師誓言的精神，「抹黑台灣，不會掩蓋你的失職」。

陳其邁表示，面對疫情，沒有一個國家能置身事外，台灣防疫及醫療的努力也不應被排除。「我要再一次提醒譚德塞秘書長，應該讓台灣參與全球抗疫；對台灣的不實指控，也要誠懇地道歉」。

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