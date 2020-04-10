快訊／新冠肺炎再添1死！為埃及旅遊團團員

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內確診個案新增1例死亡，為埃及旅遊團團員(案101，70多歲男性)，本身有慢性病史，3月17日發病就醫、3月19日確診，個案於入院時無明顯肺炎，收治一般隔離病房，3月20日檢查發現肺部浸潤明顯增加，並出現呼吸窘迫情形，轉至加護病房隔離治療，後續個案因肺炎持續惡化，不幸於4月9日病逝，為我國第6例死亡個案。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2例境外移入病例，分別為20多歲女性(案381)及60多歲男性(案382)。其中案381於美國就學，3月30日入境，同班機旅客已有10人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象，個案於4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該班機截至目前共11人確診。

指揮中心表示，案382於2月16日至3月29日與案378(妻子)一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列為接觸者居家隔離，案382返國至今無症狀，4月7日衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診。

▲0410新增確診2案例。（圖／截自中央流行醫情指揮中心）