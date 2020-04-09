卓榮泰喊話譚德塞　當你褪去中國的外衣時歡迎來台灣看看

▲譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織秘書長譚德塞在記者會上狂罵台灣三分鐘，總統蔡英文、外交部對此表達嚴正抗議，藍綠也加入聲援；民進黨黨主席卓榮泰8日在臉書發文痛批「譚德塞，你錯了！」

譚德塞首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

對此，卓榮泰反擊，台灣是多元族群、文化融合的國家。在這裡各種族群、各種膚色、各種文化都得到同樣的尊重跟發展，這是譚德塞無法理解的；反倒是，數十年來，台灣受到中國政治打壓、國際組織歧視與拒絕，這更是譚德塞故意視而不見的！

卓榮泰說，台灣2300萬人民，不因此置身度外、不因此推諉喪志，反倒更加辛勤努力、自我調適，從不放棄身為台灣人的驕傲，身在地球村的責任；我們建立珍貴的民主，強化穩健的經濟，保護自己的環境，捍衛自己的國家。在全球受武漢肺炎肆虐時，台灣更以完善的公衛體系努力維護人民的安全，也量力即時對外援助；這時我們不求任何條件，只求世界安全！

卓榮泰向譚德塞喊話，身為世界衛生組織的執行者，一開始對疫情的輕忽與判斷錯誤，舉世皆罵；一連串對中國抵死效忠的態度，舉世皆知；卻一錯再錯，一再對台灣惡意中傷；「當你袒護中國隱匿疫情時，你在乎的是世人生命還是個人私利？」「當你偏袒中國拒絕台灣時，你想到的是政治歧視還是政治利益？」「當全世界數十萬人都認為你不適任，你就只敢誣罵台灣，這就是你的歧視跟懦弱！」

卓榮泰強調，台灣終究是一個充滿友善的國家，「有朝一日當你褪去中國的外衣，回歸一名世界子民時，歡迎到台灣看看，你會重新愛上這塊土地跟這裡勤勞的人民！」

▲卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

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