　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

51連假放不放　蘇貞昌要「全民警戒」：全力維持正常生活！台灣未到「封城」地步

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院視訊會議。（圖／行政院提供）

▲行政院視訊會議。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌9日在院會中表示，清明連假後，台灣正式迎接防疫的第三波挑戰。他下令各部會，一定要全力維持正常生活，全民都該提高警戒。

蘇貞昌9日在院會中表示，上週院會時全球確診約90萬人，才一週的時間，已迅速突破150萬人，死亡人數也從4萬多人倍增到8萬多人，近190個國家淪陷。美國過去幾日的死亡病例，幾乎每天數以千計的增加，確診人數更已超過40萬人，相當駭人。

蘇貞昌指出，在國內，疫情指揮中心、各部會、各地方政府嚴密防疫下，台灣先守住第一波從中國大陸來的疫情後，第二波來自歐美返國的國人，也都成功守下了。最近一週，境外移入的案例已持續下降，本土也只有零星案例發生，整體確診數增加不多，實在相當的不簡單。

上週是清明連假，蘇貞昌提到，連假後是防疫的第三波挑戰。假期中許多風景區都出現旅遊人潮，國人難得出遊一時興奮，鬆懈防疫，以致未保持安全社交距離，甚至沒有戴口罩。指揮中心在6日一早即宣布，曾經在連假期間前往該特定區域的民眾，都應做好14天的自主健康管理，儘量避免外出，此外，有些民間企業及地方政府也都對此提高防疫等級，要求相關員工居家上班，這是我們現在面臨的第三波挑戰。

蘇貞昌強調，當全球已有超過40億人口被禁足、人民行動自由受很大的限制、警察動用武力驅趕出門的民眾，有160多個國家的孩子不能上學的此刻，台灣的防疫大受全世界肯定，國人也大致都還能維持正常生活，這都是行政團隊、各地方政府嚴密防疫，全體國人一起努力，一關過一關，才能走到這裡。

蘇貞昌說，前天總質詢有多位立委提問，為避免造成防疫破口，是不是該考慮五一勞動節取消連假，「我目前還是堅定的希望，讓國人可以有正常活動、店家仍然能有生意做，但防疫工作也不能打折，能夠做到這樣，才是真正能展現國家治理」。

蘇貞昌也向國人喊話，「我也特別提醒國人，不管室內或戶外，只要進入人潮群聚處，無法保持適當社交距離時，就請務必配戴口罩，以維護自身安全，保護自己就是保護別人，防疫人人有責，請商家及民眾共同配合。」

ET快訊
韓國瑜見三井董座談投資　拍照時瓷盤突滑落！全場驚叫
快訊／台師大又有疑似確診個案！　校長親上火線說明
聽完譚德塞罵台灣…男星感動道謝：他是自己人！　「中肯分析」曝
快訊／譚德塞狂罵台灣3分鐘　蔡英文回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖像...老顧客：就是我

電子監控防疫蒐10萬個資恐侵犯隱私　資通處：疫情結束主動刪除

民進黨「最後成立的黨部」連江縣　李問馬祖拓荒拉百人入黨

韓國瑜見三井董座談投資　拍照時瓷盤突滑落！全場驚叫...2人接住了

轟韓國瑜用「這2招」反制罷免！撒錢蓋公園讓高市綠議員氣到「炸魚」

洪孟楷怒嗆譚德塞「柿子挑軟的吃」：台灣不容許任何人污衊

勞動部統計高雄7天暴增363人無薪假　數字有落差！「這個第一」高市勞工局怒槓

侯友宜宣布「九份、猴硐、十分、碧潭」啟動人流管制　硬闖罰5000

陳時中談10歲童寄口罩　陳揮文怒批矯情：控制媒體造神方便

18萬國軍獲配1.7萬片口罩　嚴德發指「供參與防疫用」：其他需自備

譚德塞指台灣人身攻擊　陳柏惟：建議外交部指控他謀殺

《炮仔聲》4角戀神展開！余秉諺告白「小蘭花」林玟誼　網心碎：永琪哭哭

「妳沒犯錯」Keanna娘家挺她討公道　爸爸霸氣撂話了

居家檢疫跑夜店！三重男不繳百萬喊「覺得好倒楣」：送口罩給朋友…將提訴願

電子監控防疫蒐10萬個資恐侵犯隱私　資通處：疫情結束主動刪除

口罩寄國外已核發522件許可證　國貿局：民眾可至郵局交寄

「救救我們！」芝加哥監獄至少400人染疫　美醫療機構外最大感染源

住院78天還是陽性！　金巴黎舞廳台商「難過3採關」…太毒了

佛心房東！蔡其昌辦公室主任陳大鈞　平日超省但讓房客4月租金全免

紐西蘭禁足前48hrs「情趣用品銷量翻3倍」　業者曝：初學者系列賣超好

炎亞綸點名譚德塞開罵了！　「全英文」火大痛譙：你為什麼不吃屎

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

酒店公關驚傳是確診案例　北市府要求酒店進行大消毒

吳釗燮PO超大箱「援外口罩打包照」

北市酒店公關驚傳確診　店休至4/22

快訊／外交部第二波口罩援助捐600萬片給歐盟、拉美

台灣長期照顧譚德塞家鄉　上月才助衣索比亞交換生募醫藥費

狂嗆韓國瑜「憑什麼」　張雅琴：Hello反應會不會太慢？

若罷免成功韓再拚2024？王淺秋解答

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：身體很誠實做出口罩不夠反應

丹麥前總理大讚！唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

51連假放不放　蘇貞昌回應：全力維持正常生活

報稅季要到了...蘇貞昌一張圖看「退稅、免稅、緩稅」方案

更多熱門

相關新聞

皇馬旗下足球、籃球俱樂部全面降薪

皇馬旗下足球、籃球俱樂部全面降薪

受到新冠肺炎疫情影響，歐洲五大足球聯賽全面停擺，這也讓各大球團的財務狀況相當吃緊。對此，西甲豪門皇馬宣布已於足球、籃球俱樂部成員達成降薪的共識，若本賽季順利完成，則每人調降1成年薪，但要是本賽季直接取消，則每人則將調降2成年薪。

譚德塞狂罵台灣引眾怒　綠委開嗆

譚德塞狂罵台灣引眾怒　綠委開嗆

14天9片開賣首日 藥局再現排隊潮

14天9片開賣首日 藥局再現排隊潮

口罩寄國外申請網站塞爆　國貿局：郵局現場填表也很快

口罩寄國外申請網站塞爆　國貿局：郵局現場填表也很快

工研院發表「熱影像體溫異常偵測技術」　科技防疫導入台北、澎湖

工研院發表「熱影像體溫異常偵測技術」　科技防疫導入台北、澎湖

關鍵字：

新冠肺炎蘇貞昌防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面