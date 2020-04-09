51連假放不放　蘇貞昌要「全民警戒」：全力維持正常生活！台灣未到「封城」地步





▲行政院視訊會議。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌9日在院會中表示，清明連假後，台灣正式迎接防疫的第三波挑戰。他下令各部會，一定要全力維持正常生活，全民都該提高警戒。

蘇貞昌9日在院會中表示，上週院會時全球確診約90萬人，才一週的時間，已迅速突破150萬人，死亡人數也從4萬多人倍增到8萬多人，近190個國家淪陷。美國過去幾日的死亡病例，幾乎每天數以千計的增加，確診人數更已超過40萬人，相當駭人。

蘇貞昌指出，在國內，疫情指揮中心、各部會、各地方政府嚴密防疫下，台灣先守住第一波從中國大陸來的疫情後，第二波來自歐美返國的國人，也都成功守下了。最近一週，境外移入的案例已持續下降，本土也只有零星案例發生，整體確診數增加不多，實在相當的不簡單。

上週是清明連假，蘇貞昌提到，連假後是防疫的第三波挑戰。假期中許多風景區都出現旅遊人潮，國人難得出遊一時興奮，鬆懈防疫，以致未保持安全社交距離，甚至沒有戴口罩。指揮中心在6日一早即宣布，曾經在連假期間前往該特定區域的民眾，都應做好14天的自主健康管理，儘量避免外出，此外，有些民間企業及地方政府也都對此提高防疫等級，要求相關員工居家上班，這是我們現在面臨的第三波挑戰。

蘇貞昌強調，當全球已有超過40億人口被禁足、人民行動自由受很大的限制、警察動用武力驅趕出門的民眾，有160多個國家的孩子不能上學的此刻，台灣的防疫大受全世界肯定，國人也大致都還能維持正常生活，這都是行政團隊、各地方政府嚴密防疫，全體國人一起努力，一關過一關，才能走到這裡。

蘇貞昌說，前天總質詢有多位立委提問，為避免造成防疫破口，是不是該考慮五一勞動節取消連假，「我目前還是堅定的希望，讓國人可以有正常活動、店家仍然能有生意做，但防疫工作也不能打折，能夠做到這樣，才是真正能展現國家治理」。

蘇貞昌也向國人喊話，「我也特別提醒國人，不管室內或戶外，只要進入人潮群聚處，無法保持適當社交距離時，就請務必配戴口罩，以維護自身安全，保護自己就是保護別人，防疫人人有責，請商家及民眾共同配合。」