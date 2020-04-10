109秒即搶光！　杭州再發7500萬元消費券

▲杭州發放消費券，想領到得憑手速和網速。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

杭州今（10日）第四次透過支付寶平台發放消費券，刺激市場消費。不過，想領到這筆消費券，還得看手機的網速及個人操作的手速。陸媒報導，150萬份消費券共7500萬元（人民幣，下同）（每份含5張滿40減10元的通用券）僅1分49秒便被搶空，再度刷新申領速度記錄。

▲業者因應消費券提供更多選擇性商品。（圖／翻攝浙江新聞）

《澎湃新聞》報導，為推動城市經濟復蘇和發展，杭州市政府宣布向全體在杭人員陸續發放5億元消費券，其中1500萬元用於生活困難民眾消費補助，4.85億元用於電子消費券發放，消費券使用期為3月27日至5月31日，「消費者在支付寶申領成功後，線下消費使用支付寶付款時可直接抵扣。」

不過，想搶到消費券可不是那麼簡單。由於前幾次消費券發放時，都是在開搶後一兩分鐘便搶光，也有網友憑藉之前經驗提醒，得提前幾分鐘進入支付寶刷新，一定要把網路切換成4G，搶到的機率就會提高許多。

杭州商務局相關負責人表示，消費券發放後，杭州市區內30家大型商場的日營業總額從日均4000萬元上升到了6000萬元，恢復到去年同期的85%左右，「產業鏈另一端的生產商，也感受到消費券帶來的輻射效應，出貨量加大引導產能復蘇加快。」

▲杭州西湖於清明連假迎來不少遊客前往消費。（圖／翻攝中新網）

據悉，杭州於3月27日首度發放200萬份共1億元消費券（每份含5張滿40減10元的通用券），當時用了半小時才被領完。之後，杭州又於1日及3日兩天各發放100萬份共5000萬元（每份含5張滿40減10元的通用券）及150萬份共1.5億元（每份共3張，分別為滿300減45元、滿200減35元、滿100減20元各一張）的消費券。

第三次發放消費券時，僅用2分20秒便全部申領完畢。今天發放的第四次消費券，2分鐘內即完全領光，再度刷新紀錄。據悉，截至昨（9日），電子消費券已兌付政府補貼2.2億元，帶動杭州消費23.96億元，剛結束的清明假期，消費券就帶動杭州消費達7億元。