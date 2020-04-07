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蔡英文聲援日本…「台日攜手合作克服困難」　一起贏得勝利再見面吧！

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▲▼蔡英文在推特上聲援日本。（圖／蔡英文推特）

▲蔡英文在推特上聲援日本。（圖／蔡英文推特）

記者蔡文鈴／台北報導

日本國內新冠肺炎疫情飆升，首相安倍晉三7日召開記者會宣布，8日0時起「國內7個一般行政區將進入緊急狀態」為期一個月。對此，總統蔡英文在推特上發文替日本加油打氣，讓許多日本網友相當感動。

蔡英文以日文發文為日本祈福，「讓我們手牽著手，一起打贏這場戰鬥！不管是地震、颱風、我們都靠著台日合作，攜手克服困難。所以，一起贏得勝利之後再見面吧！We can win again!We will meet again!」不少日本網友看到貼文後相當感動，紛紛留言感謝蔡英文。

安倍發布緊急狀態命令，包括關東的東京、神奈川、埼玉與千葉，以及關西的大阪、兵庫，還有九州北部的福岡等，都被列入緊急狀態範圍內。

安倍呼籲，雖在限制令的情況下政府會努力維持一般民生需求，但為避免疫情擴散，「民眾要盡可能避免不必要的外出」。

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