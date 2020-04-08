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內衣廠超神發明「MIT口罩」！霸氣總裁堅持留在台灣：免費送

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▲▼MIT內衣廠發明口罩 總裁霸氣根留台灣：弱勢免費送。（圖／翻攝自黃秀芳臉書）

▲春億集團董事長表示，弱勢社福團體有口罩需求，他願意免費贈送。（圖／翻攝自黃秀芳臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）導致口罩成為緊缺的防疫物資，台灣春億國際事業集團董事長蘇揚修7日透過立法委員黃秀芳，熱心捐出公司自產的700個機能布口罩予以慈生仁愛院和慈愛教養院。他表示，未來若各地的弱勢社福團體有口罩需求，他也願意贈送讓弱勢族群不必再為口罩傷腦筋。

堅持將生產線留在台灣的春億集團，主要從事機能布料量身定製塑身衣，春億集團6年前研發出銅離子、鋅離子的機能性布料，生產有抗菌、除臭功能且相當環保的塑身衣頗受市場青睞，這次新冠肺炎疫情爆發後，決定動員人力將布料投入生產口罩，並捐增給有需要的人。

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▲▼MIT內衣廠發明口罩 總裁霸氣根留台灣：弱勢免費送。（圖／翻攝自黃秀芳臉書）

▲口罩在台灣預計4月底前就會在超商通路上架。（圖／翻攝自黃秀芳臉書）

春億集團董事長蘇揚修7日下午透過立委黃秀芳，捐贈700個市價299元的機能布口罩，給予慈生仁愛院和慈愛教養院，六層機能布口罩可以過濾細菌病毒，而且可以重複清洗使用1年、兼具環保概念，希望能讓所有弱勢院生及社工老師、工作人員能安心做好防護。

蘇揚修表示，口罩在台灣預計4月底前就會在超商通路上架，未來各地的弱勢社福團體如果有口罩需求，他都願意直接贈送。黃秀芳表示，全球目前口罩需求量很大，口罩等防疫物資相當珍貴，春億集團利用高級機能布，製成可重覆使用的六層機能布口罩，守護台灣民眾健康，讓她相當感動。

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