歷史一刻！武漢「封城76天」宣布解封　首班離漢列車442人開向廣州

▲武漢經歷76天封城終於解封，離漢人員分別利用公路與鐵路離開。（圖／翻攝自央視）



記者林彥臣／綜合報導

因為新冠肺炎疫情導致封城76天的湖北武漢，在8日0時正式解封，大陸官媒央視也在高速公路收費站與武昌火車站等重要交通樞紐直擊人員解封離開武漢的情況。

在高速公路的部分，分別直擊武漢西收費站、龔家嶺收費站、武昌收費站等重要進出口，即便解封時刻在深夜0時，還是有車輛開上高速公路駛離武漢，但因為車流量不多，所以通行的情況相當順暢。

▲武昌火車站內設置醫療服務站，關心搭車旅客的身體狀況。（圖／翻攝自央視）



在大眾運輸的部分，首批搭乘火車離開武漢的旅客有442名，是一班終點站在廣州的過路車，在武昌火車站也有衛健委設置的醫療服務站，關心搭車旅客的身體狀況，另外在排隊等搭車時，站內工作人員也提醒排隊的民眾，注意排隊的間距，必須保持一定的社交距離。

▲排隊的旅客也要保持社交距離。（圖／翻攝自央視）



武昌車站的站長接受央視記者訪問指出，離漢的旅客必須預留足夠的時間，因為所有旅客都必須接受健康碼的掃碼以及紅外線測量體溫的程序，因為乘車的程序比以往更多，所以務必要提前到站等候。

▼首班離漢列車是一班開向廣州的過路車。（圖／翻攝自央視）

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