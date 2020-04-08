　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

歷史一刻！武漢「封城76天」宣布解封　首班離漢列車442人開向廣州

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢經歷76天封城終於解封，首班列車開向廣州。（圖／翻攝自央視）

▲武漢經歷76天封城終於解封，離漢人員分別利用公路與鐵路離開。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

因為新冠肺炎疫情導致封城76天的湖北武漢，在8日0時正式解封，大陸官媒央視也在高速公路收費站與武昌火車站等重要交通樞紐直擊人員解封離開武漢的情況。

在高速公路的部分，分別直擊武漢西收費站、龔家嶺收費站、武昌收費站等重要進出口，即便解封時刻在深夜0時，還是有車輛開上高速公路駛離武漢，但因為車流量不多，所以通行的情況相當順暢。

▲▼武漢經歷76天封城終於解封，首班列車開向廣州。（圖／翻攝自央視）

▲武昌火車站內設置醫療服務站，關心搭車旅客的身體狀況。（圖／翻攝自央視）

在大眾運輸的部分，首批搭乘火車離開武漢的旅客有442名，是一班終點站在廣州的過路車，在武昌火車站也有衛健委設置的醫療服務站，關心搭車旅客的身體狀況，另外在排隊等搭車時，站內工作人員也提醒排隊的民眾，注意排隊的間距，必須保持一定的社交距離。

▲▼武漢經歷76天封城終於解封，首班列車開向廣州。（圖／翻攝自央視）

▲排隊的旅客也要保持社交距離。（圖／翻攝自央視）

武昌車站的站長接受央視記者訪問指出，離漢的旅客必須預留足夠的時間，因為所有旅客都必須接受健康碼的掃碼以及紅外線測量體溫的程序，因為乘車的程序比以往更多，所以務必要提前到站等候。

▼首班離漢列車是一班開向廣州的過路車。（圖／翻攝自央視）

▲▼武漢經歷76天封城終於解封，首班列車開向廣州。（圖／翻攝自央視）

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
快訊／反制罷韓！韓國瑜8日北上遞狀　聲請停止執行
快訊／台中6歲女遭性侵哭出來！綠衣狼身分曝光…已婚有孩子
美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歷史一刻！武漢「封城76天」宣布解封　首班離漢列車442人開向廣州

「強迫義方回購捐贈物資」被踢爆是假消息！陸外交部：無中生有是不人道的

武漢解封倒計時！8日撤除管控卡口...「水陸空」交通全面恢復

中國海關：8日起26國返陸者...需提前填「防疫健康訊息」！未填者無法登機

改24hrs線上方式！陸國務院：第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦

中國排外情緒上升？陸外交部3點回應：反對一切形式的歧視和偏見

兒子確診新冠肺炎「爸爸被送醫院」　黃加慶認烏龍：疑搞錯姓名！

雲南動物園遭爆「釣老虎」一次200元　園方回應：沒有跳上來過

「無感染症況者怎發現」　鍾南山：雙重檢測降低感染風檢

受疫情、油價下跌影響　人行：外匯存底月降460億美元

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖象...老顧客：就是我

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

歷史一刻！武漢「封城76天」宣布解封　首班離漢列車442人開向廣州

「強迫義方回購捐贈物資」被踢爆是假消息！陸外交部：無中生有是不人道的

武漢解封倒計時！8日撤除管控卡口...「水陸空」交通全面恢復

中國海關：8日起26國返陸者...需提前填「防疫健康訊息」！未填者無法登機

改24hrs線上方式！陸國務院：第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦

中國排外情緒上升？陸外交部3點回應：反對一切形式的歧視和偏見

兒子確診新冠肺炎「爸爸被送醫院」　黃加慶認烏龍：疑搞錯姓名！

雲南動物園遭爆「釣老虎」一次200元　園方回應：沒有跳上來過

「無感染症況者怎發現」　鍾南山：雙重檢測降低感染風檢

受疫情、油價下跌影響　人行：外匯存底月降460億美元

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

女議員涉詐領400萬助理費遭搜索約談！　檢察官聲請羈押禁見

《爸爸去哪兒》張亮偷刪離婚消息！　網質疑「假離婚」掀熱議

每2分鐘就有1人病死！紐約單日死亡創新高　一天新增731人病歿

歷史一刻！武漢「封城76天」宣布解封　首班離漢列車442人開向廣州

0℃線逼台！強冷空氣+輻射冷卻「下周爆冷探11℃」　吳德榮：降溫7℃達冷氣團

Lady M「藍莓起司千層蛋糕」號稱最誘人的搭配　首推每月1次微醺之夜

元祖偶像「結婚1年閃離」小6歲CEO妻子！　親友曝原因：無法克服性格差異

鐘鉉30歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文　粉絲暖訴思念：一定會再相見

《青春有你2》虞書欣爆退賽！「背後原因」曝光網崩潰：不追了

台中5歲童騎腳踏車撞特斯拉 大方接受酒測...車主讚:很勇敢

大陸熱門新聞

3採陰性！女護士突心臟驟停病逝

沉迷手遊！小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲妹：感覺不會死

38歲男刺傷兩人後墮樓亡　傷者是死者前妻及現任丈夫

假消息「強迫義方回購捐贈物資」！陸外交部回應

回家陌生車標！爸衝下一看...2兒「拔斷」14部名車

怎分辨是「無症狀感染者」　陸專家：注意早期沉默型輕狀

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

武漢8日撤除管控卡口！「水陸空」交通全面恢復

帶出場後「半夜被趕走」　男子氣炸報警

武漢「封城76天」宣布解封　首批離漢車流

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火速抓27嫌

「誰承認台灣是一個國家了？」　中國駐法使館怒批

中國海關：明起26國返陸者需提前填「防疫健康訊息」

黑龍江6天內48名SU1700航班乘客確診

更多熱門

相關新聞

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用

一名嫁到雲林的護理師到虎尾知名的產後護理之家應徵，被告知完成體檢並於5/1即可到職，未料，該名護理師至大醫院進行體檢時被告知「疑似懷孕」。隨後該護理之家竟以「新型冠狀病毒致近日生產產婦逐漸減少」為由不予以錄用，並發現金2000元當作補償，讓該名護理師直呼好傻眼。

IAAF凍結4月6日至11月30日奧運達標系統

IAAF凍結4月6日至11月30日奧運達標系統

強制戴口罩！夜市店家贊同但...「都沒客人好像也沒差了」

強制戴口罩！夜市店家贊同但...「都沒客人好像也沒差了」

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

假消息「強迫義方回購捐贈物資」！陸外交部回應

假消息「強迫義方回購捐贈物資」！陸外交部回應

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19封城央視粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

范瑋琪口罩失言風波首發聲！親吐10字曝光近況

反制罷韓　韓國瑜8日北上遞狀

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

3採陰性！女護士突心臟驟停病逝

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

更多

最夯影音

更多
男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友
1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面