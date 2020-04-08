川普開譙WHO：拿美國經費卻「以中國為中心」　還好有斷航中國

▲川普在推特開譙WHO 。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓美國現在成為全球疫情最嚴重的重災區，8日已經有38萬人確診，對此川普對於當初提供許多建議的世界衛生組織（WHO）相當不滿，在推特痛罵WHO主要的資金是美國提供，但是卻很以中國為中心。

川普發文表示，WHO真的搞砸了，基於某些原因絕大多數的經費是美國提供的，卻非常以中國為中心，「我們需要給他好好的調查」還好之前拒絕接受WHO通知全世界不要斷航中國的建議，「為什麼WHO要給我們如此錯誤的建議」。

網友在川普推特留言表示，「中國不是我們的朋友！」、「世衛組織是中國共產黨衛生組織」、「退款，用這筆錢資助CDC」、「退款退出建立一個新組織，國際衛生組織（International Health Association）或是其他名稱」、「當組織中有獨裁者和共產主義者的時候，我猜它不是一個很好的組織」。



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