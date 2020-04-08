護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用　真相曝光超傻眼

▲有護理師因為疑似懷孕，被雇方不予錄用。（示意圖／CFP，與本文無關。）

記者許凱彰／雲林報導

一名嫁到雲林的護理師到虎尾知名的產後護理之家應徵，被告知完成體檢並於5/1即可到職，未料，該名護理師至大醫院進行體檢時被告知「疑似懷孕」。隨後該護理之家竟以「新型冠狀病毒致近日生產產婦逐漸減少」為由不予以錄用，並發現金2000元當作補償，讓該名護理師直呼好傻眼。

一名護理師向《ETtoday新聞雲》記者爆料，因為結婚的緣故隨著夫婿南下雲林生活，四處求職後接到了某婦幼診所的副館護理之家應徵通知，填寫完相關表單還要完成勞工體檢，在5/1即可到職工作。

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▲護理師因為疑似懷孕沒有完成體檢。（示意圖／記者徐文彬攝，與本文無關。）

5天後，該名護理師到大醫院進行體檢，其中一項「胸部x光檢查」，因為被告知「疑似懷孕」而沒有完成。雇主在得知體檢情形時，則表示考慮不予聘用，否則會影響後續人力安排。

由於院方在一開始並沒有提到不聘用懷孕者，該名護理師向前表態，因為懷孕而取消聘用，讓她感到心裡不舒服。對此，院方則直問，「難道妳是為了錢才這麼在乎這些事情嗎？」後面又急著補說到，若到職後懷孕，即不予影響，她們將會討論後續，並於4/2告知聘用結果。

▲院方的態度讓該名護理師感到不舒服。（示意圖／免費圖庫Pexels，與本文無關。）

該名護理師覺得受委屈到婦產科進行檢查，結果並沒有懷孕，也完成包括胸部X光在內的相關體檢項目。檢查結束當天下午她便接到自稱婦幼診所合作管理顧問公司的電話，內容提到，「因新型冠狀病毒致近日生產產婦逐漸減少，影響雇主單位的應徵狀況，將予體檢賠償2000元及求職賠償金2000元，後續此次應徵者不予錄用。」

得到這樣的不予錄用的原因，讓該名護理師覺得傻眼，「新冠肺炎是1月多才爆發的流行性疾病，這幾個月即將生產的產婦應該不會受到新冠肺炎的直接影響。」她還直言，從得知疑似懷孕後態度就大轉彎，完全不尊重懷孕的求職者。

對此，記者查證人力銀行網站，該產後護理之家在事後（4/2、4/3）仍有刊登月薪33500-36000的職缺，致電該護理之家並未得到回應。

▼該護理之家在事後仍然貼出徵才公告。（圖／翻攝自104人力銀行、1111求職網）