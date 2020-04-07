洽公櫃檯寛度均不足1.5公尺　宜蘭縣戶正事務所「防疫隔板」真貼心

▲宜縣戶所洽公櫃檯寛度均不足1.5公尺怎辦？宜縣戶所服務加值防疫隔板真貼心。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應中央流行疫情指揮中心規定的必要性的接觸及活動必須維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，宜蘭縣各戶政事務所侷限於辦公空間及相關設備的配置，櫃檯寛度均不足1.5公尺，「變則通」，用防疫隔板確保洽公民眾安康。

宜縣府表示，各戶政事務所礙於格局，服務人員很難與洽公民眾保持室內社交安全1.5公尺的距離，縣府考量疫情確診案例持續增加，為加強安全防護措施，各戶所服務櫃檯全面陸續增設透明壓克力板，更多一層保障，避免民眾與戶政人員面對面飛沫感染的危險。

尤其是在不影響民眾與戶政人員的溝通下，亦可減輕接觸的心理壓力，擋板高度約60公分，底部會留5至10公分間隙，以便洽公民眾傳遞繳附證件及規費，貼心照護縣民及第一線戶政人員執勤期間近距離接觸的健康與安全。

縣府指出，戶政事務所為第一線為民服務機關，民眾洽辦業務頻繁，為了防範疫情擴散，戶政事務所除了工作人員全面配戴口罩、勤洗手外，平日均加強消毒辦公廳舍、受理櫃檯，大門入口處也排定人員為民眾量測額温，手部噴消毒酒精、提供乾洗手液等措施，尤其是洽公民眾等待區，座位的距離安排，也都保持在1.5公尺的距離，提供維持接觸的安全距離，以降低群聚感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

另，1997年9月30日起，戶政服務正式進入資訊化的時代，全國戶政機關也降低受理櫃檯高度為75公分，改為單一窗口全程服務，更裝設自動叫號系統，民眾至戶政機關洽公抽取號碼牌後可至等待區等候叫號，服務全面升級。

因戶政事務所服務櫃台與民眾距離不足1公尺，又值新冠肺炎疫情持續延燒之際，身為第一線為民服務機關，每日洽公民眾繁多，更應有嚴謹的防疫作為，使辦公同仁安心、洽公民眾放心，戶政服務不打烊，齊心挺過疫情。

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