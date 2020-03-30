4貼載童上課「路口對撞機車」釀2死！宜蘭媽腿變形不治　3子女拋飛嚇傻

▲宜蘭壯圍鄉永美路一段農路口，30日一早發生2輛機車對撞，車禍造成2死3傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍鄉永美路1段與148巷農路路口，30日上午7時半，發生2機車對撞意外，造成2大人、3學童受傷；其中30歲吳姓男騎士送醫不治，黃姓女騎士左大腿骨折，3名學童受輕傷，5人均被送往陽大附醫，不幸的是黃女在中午因傷重不治。肇事原因正由警方釐清中。

警方調查，30日上午7時半，26歲黃姓女子騎車載著9歲、7歲、5歲的2女1男兒女，要到宜蘭壯圍鄉古亭國小附幼上學，行經永美路1段與148巷農路口時，與30歲吳姓男騎士對撞，5人員各彈飛掉落圳溝、田裡及路面。而安全帽、書包、鞋子等物品與2機車零件四散，其中1機車被撞落田裡。



附近居民們表示，聽到巨大撞擊聲後，紛紛趕到協助救人。警消趕至現場，發現吳男性跌落田裡失去生命徵象，而黃女（左大腿變形、肢體擦傷）與9歲女兒（右腿疑似骨折）撞落排水溝，但意識均清楚；另5歲男童與7歲女童肢體擦傷、意識均清楚。5傷者均送往陽大附醫就醫，但吳男送醫後不治，黃女在中午也不幸傷重不治。

黃女鄰居表示，黃女與丈夫、婆婆及3名小孩同住，大女兒及2女兒就讀古亭國小2與1年級，年僅3歲的男童還未就學。



校方表示，因有家長目擊車禍，急奔學校告訴校內老師，有3、4名老師聽到後用跑的去救援，並安撫受到驚嚇的學童，並陪同學童到醫院治療。

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