五一連假取消？　蘇貞昌：如果民眾不能自律會靈活運作

記者陶本和／台北報導

清明連假期間，民眾出遊聚集各大景點，被質疑是防疫破口，接著五一勞動節連假是否取消也成為焦點。對此，行政院長蘇貞昌7日表示，五一連假目前沒有取消的規劃，但如果民眾不能自律，以至於疫情更嚴重，會視情況靈活運作。

蘇貞昌說，目前五一連假沒有取消的規劃，還是希望民眾多多休息，但確實如疫情中心指揮官陳時中所說，疫情不斷變化，也是希望民眾配合情況、自律情況怎麼樣，如果民眾都不能做到自律，以至於疫情更嚴重，那會視情況靈活運作。

蘇貞昌指出，還是希望台灣民眾這段時間以來表現被世界肯定的高水準，在這段時間更進一步自我自律，大家一起防疫，這是保護自己與家人安全，也是減低社會負擔，連假還能休息。

▲行政院長蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



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