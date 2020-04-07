被質疑暗槓1000萬片口罩送國際　蘇貞昌用媽媽告訴他的話回應了

▲行政院長蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對一篇社論質疑，政府可以送1000萬片口罩給國際，是不是有「暗槓」的問題？對此，行政院長蘇貞昌7日受訪時說，台灣一開始就禁止出口，努力增產，一方面努力，一方面也省吃儉用，不敢揮霍浪費，「政府絕對不會暗槓濫用」。

蘇貞昌說，他的媽媽從小就告訴他，自己吃剩的才要給人家，省吃儉用幫忙鄰居有困難的人，才是高貴的情操，台灣從一開始就禁止口罩出口，努力增產口罩，一方面自己努力，一方面也省吃儉用。

蘇貞昌表示，現在14天給9片，不敢揮霍浪費，除了給國人方便，也節約使用幫助世界上有需要的人，握台灣人的愛心跟高貴的情操受到世界很高的肯定，這是台灣人一代教一代的珍貴資產。

蘇貞昌強調，口罩隨產能變化，政府一步步努力節制使用，包括給購買的民眾、給醫療人員，也增加備用容量、給公務需要的人、給頻繁出入醫院重症的患者等，「每一片都非常認真，沒有暗槓」。

蘇貞昌說，疫情中心指揮官陳時中也教大家用電鍋消毒口罩，相信政府，政府也很嚴謹，這是今天台灣防疫政策獲得世界各國領袖稱讚肯定、媒體大篇幅報導肯定台灣的原因，「政府絕對不會暗槓、濫用」。

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