林珍羽抱怨口罩抽不到　蘇貞昌：不會使用可以問問旁人

▲行政院長蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

口罩實名制2.0網路預購已到第三輪，前民眾黨發言人林珍羽在臉書稱自己預購2次都沒抽到，掀起網友譁然，質疑她散播假訊息。對此，行政院長蘇貞昌7日受訪時表示，不會使用的人可以問問旁人，有任何不實訊息，會有權責機關會依法處理。

林珍羽先前在臉書留言稱自己網路預購2次口罩都沒有抽到，下班後到藥局也都關門，讓她只能在家裡蒸口罩，掀起網友一片譁然。對此，她也在查證後向網友道歉，表示自己沒有收到通知，因為沒有查詢，以為沒有中籤。

對此，蘇貞昌7日受訪時被問及此事時表示，過去網路購買口罩很順利，很謝謝大家支持讓口罩實名制2.0，讓大家可以購買到口罩，過去很順利也沒有超出預期，因此沒有抽籤。

蘇貞昌說，希望不會使用的人，可以問問旁人，旁邊的人也可以多多幫忙，「有任何不實訊息會有權責機關會依法處理，在這緊張時刻不要傳播不實訊息」。

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