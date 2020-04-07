影／政府為何不直接發現金？　蘇貞昌：有人會存起來效益不大

▲行政院長蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊下，許多店家不堪負荷面臨倒閉，而政府推出紓困2.0，其中發放振興券被質疑為何不直接發現金？行政院長蘇貞昌7日表示，過去發現金效益不大，如果發現金有些人存起來也無法刺激消費。

蘇貞昌表示，過去發現金的效果並不好，政府並沒有採取這種最方便的方式，發現金就了事，而是認真針對每個行業規劃，才能雨露均霑、立竿見影。

蘇貞昌說，要用最有效方法，錢花下去又能吸引消費，把產業振興起來一起走出困境，這陣子政府更忙，但是可以更有效，發現金固然有人會消費，但也有人會存起來，這樣效果不大，這次更辛苦，但用適時有效方法刺激消費，和產業一起走出困境。

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