總統府輿情會議改線上視訊　中央「下令」彈性上班還要再等等

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中提出「訂定彈性上班」，希望民眾可以把上下班時間錯開，減少通勤近距離接觸機會，而內政部也率先響應。不過據了解，中央各部會如何施行目前還需進一步研議，但總統府方面，從6日起，每天8點的輿情會議，已改為線上作業。

為了人潮管控，陳時中5日提出「訂定彈性上班」的建議，希望民眾可以把上下班錯開時間，透過通勤分流減少近距離的接觸機會。

在中央部會層級，內政部率先擴大實施，自6日起彈性上下班時間由原本1小時調整為2小時，以利同仁通勤分流，避開尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少近距離接觸機會。

在地方政府方面，台北市政府上午經過會議討論後也決定「順時中」，跟進擴大彈性上下班時間。對此，北市府人事處長程本清表示，北市府上班時間為8點到9點，但因應疫情，改成彈性上班2個小時，7時30分至9時30分，將5千多名人員人流分散，但是因為週五轉運站、捷運站人潮多，因此週五提早到7點就可以上班，實施彈性2.5小時。

據了解，雖然內政部已經率先響應，但中央各部會要實施彈性上下班，仍有相當程度的難度，陳時中上午臨時記者會結束後，入政院開會，其中就有針對此議題進行討論，但目前若要由中央下通令或更嚴格管制，還需進一步研議。

至於總統府方面，目前則規劃，從6日起，每天上午8時固定的輿情會議，改為線上視訊作業，如此一來能減少府內會議聚集的狀況。

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