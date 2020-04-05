「斷言台獨的末日到了」　邱毅點出「棄台論」：兩岸情勢可能發生大變化

▲邱毅認為，美國總統川普的能力比當年的羅斯福差遠了，他除了裝腔作勢吹牛以外，就只能甩鍋給中國了。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前立委邱毅4日表示，中國大陸已控制住新冠肺炎疫情，疫情中心集中在美國和歐洲，疫情過後世界的秩序即將重整，「我幾乎可以斷言『台獨的末日到了』！」他認為，最近「棄台論」再度成為熱門的關注，一些過去「美國至上」的御用學者也改口了，紛紛建議總統蔡英文要釋出善意，一改前些日子對大陸疫情幸災樂禍、落井下石的惡劣態度。

邱毅4日在臉書說，兩岸情勢發生大變化的時間可能到了，看蔡英文當局的態度就可一窺端倪；首先是台獨的靠山已經「不可靠」了，美國再厲害、再霸權，也霸不過病毒，短短幾周下來，美國新冠病毒確診病例已逼近28萬例，死亡人數破7000人，疫情惡化已到失控的程度。

邱毅指出，其次，美軍內部也出現疫病群聚感染，尤其在西太平洋負責威懾中國大陸，給台獨撐腰打氣的兩艘航母都籠罩在疫情中；其中羅斯福號的確診病例已好幾百例，連向外求援的艦長都被五角大廈免職。

▼邱毅說，川普明顯是收拾不了這個爛攤子。（圖／路透）

邱毅表示，除了航母以外，美國最大的航母製造廠也淪陷了，如果因疫情造成造船廠癱瘓，美國最賴以為傲的航母就真的要告急了；不是只有航母，好多個軍事基地，像在日本沖繩的嘉手納基地都已人人自危，美國國防部長已宣布海外軍事行動停止60天，問題是60天以後，疫情可能更加嚴重，美軍真能恢復正常軍事行動嗎？

邱毅寫道，疫情的影響已對經濟造成重大衝擊，再加上國際原油價格暴跌，美國頁岩油企業危如累卵，繼而拖垮銀行信貸，造成金融危機的可能性已經浮現；美國經濟學家已有悲觀預測，比1930年更嚴重的經濟大蕭條即將到來，美國的綜合國力大縮水已成為確定的答案。

邱毅認為，美國總統川普的能力比當年的羅斯福差遠了，他除了裝腔作勢吹牛以外，就只能甩鍋給中國了；然而紙老虎還是紙老虎，一艘全球最大的醫療船到了紐約就現形，連方艙醫院的功能都沒有，根本救不了新冠肺炎的病患。

▼邱毅指出，一些過去「美國至上」的御用學者也改口了，紛紛建議蔡英文要釋出善意。（圖／資料照／記者陶本和攝）

邱毅說，川普揚言4月12日復活節要全面復工的承諾，確定是要跳票了；至於想甩鍋給中國，不僅陰謀陽謀連連觸礁，既得不到聯合國的支持，美國是病毒根源的證據反而越來越多，川普明顯是收拾不了這個爛攤子。

「台獨的靠山真的是沒有了，美國即使沒有被病毒打垮，其介入台海、支撐台獨的能力也有限了。」邱毅指出，最近「棄台論」再度成為熱門的關注，一些過去「美國至上」的御用學者也改口了，紛紛建議蔡英文要釋出善意，要維持住兩岸和平，絕不能讓大陸終止ECFA，一改前些日子對大陸疫情幸災樂禍、落井下石的惡劣態度。

邱毅表示，新冠肺炎病毒就像一場世界大戰，回顧第二次大戰，因美國本土無戰事，戰後世界重心由歐洲轉移至美國，美國取代英法德，成了戰後的世界霸主，「今天中國大陸已控制住疫情，疫情中心集中在美國和歐洲，疫情過後世界的秩序即將重整，我幾乎可以斷言『台獨的末日到了』！」

▼邱毅斷言「台獨的末日到了！」（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▼邱毅發文。（圖／翻攝邱毅臉書）