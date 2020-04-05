蔡英文轉推芭芭拉史翠珊貼文　暖心喊話：台灣樂意分享經驗

▲蔡英文轉發芭芭拉史翠珊推特貼文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

美國天后級歌手芭芭拉史翠珊在推特上大讚台灣防疫新冠肺炎的表現，總統蔡英文隨後也在推特上轉發芭芭拉史翠珊的貼文，並表示「我們樂意與世界各地的朋友分享我們的經驗」。

芭芭拉史翠珊推特貼文稱台灣是個「國家」，雖然距中國大陸（Mainland China）只有100英里，但因為採取積極作法，成功阻止冠狀病毒的嚴重大流行，且到目前為止大多數學校和企業維持正常運作。

該則貼文受到許多網友關注，蔡英文也轉貼芭芭拉史翠珊貼文表示，「世界上最獨特的聲音之，支持台灣積極應對新冠肺炎爆發，我們也非常樂意與世界各地的朋友分享我們的經驗」，文末標記「#TaiwanCanHelp」。

新冠肺炎疫情在世界爆發之際，台灣抗疫成果被國際所矚目。事實上，總統蔡英文的幕僚在3月初就操盤召集「辣台派」，其中「推特」的部分，更在1個月內增加近10萬追蹤人數，近日總數也突破90萬人，可說是台灣政府對外宣傳的最大平台之一。

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