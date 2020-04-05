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台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網感動：真是太有心！

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台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！（圖／翻攝荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

▲橘色為荷蘭的代表色。（圖／翻攝荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒全球，總統蔡英文1日宣布，捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，包括美國和歐洲等國，讓荷蘭貿易暨投資辦事處也發文表示感謝。結果有眼尖網友發現，我送荷蘭是少見的「橘色口罩」，其實藏著貼心的涵義。

蔡英文1日召開敞廳談話，宣示台灣將提供國際口罩、藥物、技術等三方面的協助。外交部透露，第一波將捐贈11個歐洲國家總計700萬片口罩，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟（EU）會員國，以及英國和瑞士。

請繼續往下閱讀...

荷蘭貿易暨投資辦事處也在臉書發文感謝台灣，「新冠肺炎疫情蔓延，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時；除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。我們感謝台灣，在全世界最艱困的時刻，願意跟我們分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。」

▼蔡英文近日戴口罩視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文總統視察「中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者林敬旻攝）

而發文也貼出台灣贈送的橘色口罩照片，對此，有網友感動表示，「真是太有心了，這個顏色是荷蘭人最喜歡的顏色，原因我忘記了。」另一人解釋，「 orange是荷蘭王室的姓氏。」

據了解，荷蘭皇室家族的姓氏為Oranje（Orange），就是荷蘭文的橘色，因此橘色也成了荷蘭的代表色，包括國花鬱金香也是橘色的。

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