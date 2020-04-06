拋9年夫「黏黏」已婚男！人妻無懼2千萬賠償偷吃…老公見小王喊「滿滿的」心碎

▲人妻偷吃已婚男收法院開庭通知書，老公崩潰再告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻與已婚的阿宏（化名）搞外遇，遭阿宏妻子抓包後簽下2千萬的協議書，孰料，2人仍忍不住愛意持續聯絡，事後遭告上法庭，人妻的老公這才得知自己綠雲罩頂，氣得怒告阿宏，日前法院判決出爐！

人夫指控，與妻子結婚9年，育有2子，婚姻生活本來幸福美滿，直到妻子2019年3月中接到法院開庭通知書，這才向自己坦承已經外遇。原來妻子2018年11月間遭阿宏妻子抓包姦情，還簽下切結書保證雙方不再見面，若違反條款要無條件賠償阿宏妻子2千萬元，但雙方仍持續聯繫，挨告後以30萬元和解。

人夫得知自己「頭頂綠綠」怒控，阿宏還在簽下切結書後死不放棄，多次試圖聯繫妻子，企圖以男女朋友關係長期交往，更傳訊給妻子，「好想妳」、「原本11/11是我們要黏黏的日期」、「一直都把妳放在心中...滿滿的」、「我每天都想著妳的溫度」、「我的愛人，愛你」等語，造成他精神痛苦難堪，決定向阿宏提告求償精神撫慰金100萬元。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為在科技公司擔任工程師的阿宏已經逾越一般朋友的社交往來，違反善良風俗，應賠償在科學園區擔任工程師的人夫30萬元，全案仍可上訴。

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