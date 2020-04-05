爽勾小王出遊「互餵+十指緊扣」！綠光夫心碎抓包…人妻喊冤：朋友間打鬧

▲男子抓包妻子偷吃小王，出遊時十指緊扣竟辯稱「只是好友間的打鬧行為」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名蔡姓男子抓包妻子於2019年間偷吃黃姓小王，兩人不但多次相約出遊，照片中還能看到互相餵食、十指緊扣的畫面，甚至會傳「一輩子，都忘不了你」、「好想妳」等甜蜜訊息，宛如熱戀中的情侶。蔡男認為配偶權受到嚴重侵害，憤而向2人求償80萬元。

蔡妻與黃男辯稱，蔡男提出的照片中，兩人並沒有衣衫不整，認為互相餵食、依偎、十指緊扣、摟腰等行為都屬「一般同事、友人間」會有的打鬧、嘻笑行為，通訊軟體的對話僅為友人間的鼓勵交流，完全沒有逾越男女分際、性暗示，強調沒有侵害配偶權。

法官勘驗通訊對話紀錄時提到，「（愛心）一輩子，都忘不了你」、「我昨晚真的真的好想妳」、「妳不知道我有多替妳感到驕傲，不管妳做任何決定，我都會陪著妳也會支持妳（愛心）（愛心）（愛心）」等對話，雖然為表達想念、鼓勵的話語，但就前對話內容來判斷，仍屬朋友間表達關懷，不算逾越朋友分際。

不過法官認為，蔡妻明知自己為已婚身分，卻和黃男「互相餵食、依偎、十指緊扣、摟腰」，這些親密舉止由旁人看上，都像是戀愛交往中的情侶所為，因此不採信友人間的打鬧行為一說，確認兩人破壞婚姻圓滿，讓蔡男精神痛苦，審酌身分、地位後，判蔡妻、黃男連帶賠10萬元為適當，全案可上訴。



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