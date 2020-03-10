17歲電眼妹3天沒睡…6男揪開毒趴「輪流玷汙+拍裸照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

▲台南17歲少女到台中與6男開毒趴，昏迷時遭玷汙，最後因混用毒品猝死。（圖／翻攝臉書、記者陳玉攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台南市一名17歲少女2019年7月中旬到台中與以何男為首的6名男子，在摩鐵內吸毒猝死，業者整理房間時，才驚見少女裸屍，嚇得報警處理。檢警查出，事發時少女已3天沒睡覺，但何男等人仍提供3包毒品咖啡包給少女，見她昏迷還輪番玷汙、拍裸照，最後將她獨留在飯店內。事發後6名男子被台中檢方起訴。

檢警調查，22歲何姓男子2019年7月12日透過陳姓友人介紹，認識年僅17歲的少女，隔日晚間少女傳訊息向何男表示自己很難過，於是何男就請少女到一間超商會合，並將她帶往23歲鄧男住處，何男等共6名男子，明知少女3天沒有睡覺，之前還從另間摩鐵前來，應該有施用毒品，卻仍決定辦毒趴。

▲17歲少女被扛進飯店性侵。（資料圖／東森新聞）

何男先是請鄧男聯繫藥頭，以4000元購買毒品咖啡包10包，14日凌晨1時20分許再返回鄧男住處，少女服用3包毒品咖啡包約1個小時後就陷入昏迷，何男、28歲莊男見狀竟輪番性侵少女，而21歲吳男則是出手猥褻少女。

鄧男女友返家，見到房門半掩少女躺在地上，氣炸狂罵何男等人「人渣」，何男隨即叫計程車，由莊男將少女抱上車送往飯店，2人再度性侵少女，吳男、賴男則是在隔日上午性侵少女，並拍下裸照，上傳微信群組後，一行人輪番玷汙少女後，獨留少女一人在房間內便離去。

飯店清掃人員14日傍晚5時30分進入房間，發現少女全身冰冷已死亡多時，趕緊報警處理。法醫相驗、解剖後查出，少女死因為使用多量毒品，分別是第一級毒品海洛因、第三級毒品喵喵 、K他命及一粒眠、第四級毒品硝西泮等毒品，加上飲酒，導致急性中毒死亡。

台中檢方最後分別依轉讓禁藥致死、乘機性交、乘機猥褻、拍攝少年猥褻片等罪起訴6人。台中地方法院審理時，6人皆否認轉讓禁藥，目前全案仍在審理中。

▲飯店人員驚見少女裸體陳屍房間內，趕緊報警處理。（圖／東森新聞）

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