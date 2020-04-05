「當一回事很難嗎？」醫院副院長罵墾丁大街　結果38名員工也去了

記者柯沛辰／綜合報導

「昨天的台灣！一個月前的義大利！」童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫4日在臉書警告，大批人潮在清明連假湧入墾丁大街，恐成防疫破口。不料童醫院38名員工同一天才到墾丁旅遊，被外界認為是遭自家人打臉。童醫院回應，當天就已經通知員工取消行程，但員工已經入住飯店，只能要求不去墾丁大街，後續6梯員工旅遊將全部取消。

吳肇鑫4日在臉書以「非常心灰意冷的急診室醫師」為題發文，義大利現在很慘我們都知道，也很同情，但正是因為他們一個月前不把疫情當一回事，「當一回事很難嗎？盡量宅在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手⋯。很囉唆，但是很有用，可惜好像越來越多人有僥倖的心態了。回首一個月前各國感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？」

尷尬的是，童綜合醫院38名員工進行三天兩夜員工旅遊，當晚剛到墾丁，對比副院長吳肇鑫的貼文，被部分媒體質疑是「自打嘴巴」。

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▲警方出動勸導，請遊客戴上口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

童綜合醫院回應，醫院每年都會辦員工旅遊，原本要安排國外，但受疫情影響，改為國內旅遊，分7梯到墾丁、台南三天兩夜。不料首批38人4日上午出發，流行疫情指揮中心隨即發布警告。

院方指出，他們第一時間從善如流，通知員工取消行程，但員工已經入住飯店，無法取消。基於防疫考量，已要求38人不要去墾丁大街，於6日返回，並取消後續6梯次旅遊。

▲童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫。（圖／記者白珈陽攝）

吳肇鑫5日下午受訪時表示，看到墾丁大街的新聞，讓他非常傷心及擔心，因為即便警察用擴音器宣導民眾要保持距離及戴口罩，但仍有相當多的人沒有配合，整個場景就是人擠人、一堆人邊走邊吃。

吳肇鑫強調，在人潮擁擠的環境下邊走邊吃，其實非常危險，因為邊走邊吃的飛沫噴濺距離可能達1、2公尺，在這種情況下，永遠不知道身旁的人是不是潛在感染者，不僅無從預防，感染後也無從追查。

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▲吳肇鑫在臉書發文示警，呼籲民眾不要掉以輕心。（圖／翻攝自臉書）