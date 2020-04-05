妻與男同事「大雕」自拍！台商心碎求償百萬：我的精神支柱...結局很意外

▲視妻子為精神支柱的台商抓包外遇，決定求償150萬，然而法官的審理過程竟逆轉結局。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名台商阿輝（化名）長期於大陸工作，某次返台之際卻發現妻子花花（化名）與男同事多次前往汽車旅館，查看手機後更發現驚人照片，2人全裸躺床上，花花與「大雕自拍」，另外還搜得花花自言自語的音檔「我在交男朋友，莫名其妙就當了人家的炮友...」，讓阿輝氣炸，向2人求償150萬元精神賠償。

阿輝因為長期待在大陸工作，花花是他的精神支柱，孰料卻意外發現自己遭到背叛，花花與男同事開房，還拍下全裸照以及「大雕自拍」，甚至聽到花花自言自語的音檔，「我在交男朋友，莫名其妙就當了人家的炮友，我只是想要找一個男朋友，怎麼變這樣，我也自己不清楚。我一直當他是男朋友，後來才發現原來我只是人家的炮友。算了，不經一事不長一智。我被迫嗎？說真的，但是一回家我心靈變好空虛，滿足只是當下，離開了汽車旅館，什麼都不是，什麼都沒有，只會讓人更空虛、不真實」，讓他非常崩潰。

花花否認丈夫一切指控，辯稱因為公司員工達上萬人，與男同事是因為玩網路遊戲後，一同參加玩家聚會認識，事後才發現是同公司的人，而該聚會完大家還一起到汽車旅館續攤，因為男同事不勝酒力先到房間內休息，7、8名玩家興起惡作劇念頭，才拍下裸身的男同事，堅稱「2人沒有發生關係」。

男同事則說，與花花平常工作上無交集，單純因為玩網路遊戲認識，當天聚會的床照是因為自己喝醉睡著被拍，至於花花與他的性器官自拍一事，是花花私人照片，並不知道也不了解。

彰化地院法官勘驗相關證據後認為，阿輝不能透過照片憑空猜測花花外遇，此外花花自錄的音檔及「大雕自拍」屬於「思想自由」，意指個人擁有或思考獨立於他人之外的觀點、事實、思想自由，因此阿輝如果想以影響婚姻經營求償，則應向法院請求判決離婚，而整起事件在侵權損害賠償法則下，仍需有相當證據證明才可賠償，最終判阿輝敗訴。

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