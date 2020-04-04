他遭鐮刀猛刺「胸前5cm深洞」慘死！員工聽水聲轉頭…嚇傻：血從胸口噴出來

▲南投一名男子不滿同事，竟持鐮刀狠刺對方胸口。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

南投縣民間鄉一處包裝場2019年3月11日發生凶殺案！一名洪姓男子與同事發生衝突，竟拿起鐮刀朝對方左胸猛砍1下，導致同事主動脈出血，當場死亡。法院審理後，依殺人罪判洪男有期徒刑14年，案經上訴，二審改判7年，可上訴。

判決指出，洪男與李姓死者合夥在南投經營事業，雙方偶爾會因為工作理念不合發生口角，2019年3月11日下午1時20分許，洪男工作時失誤，李男見狀出言要求對方修正，引發洪男不悅質問，「為什麼態度那麼兇？」，雙方隨即發生口角。

洪男氣炸拔出鐮刀要與李男理論，李男一見洪手上持刀，隨手抄起身旁的塑膠椅敲擊洪男一下。洪男情緒瞬間失控，拿刀用力將一旁的工作檯砍出一個缺口，並出言辱罵，李男則回嗆，「不然你要怎樣」等語，一旁其他同事見2人爆發衝突，紛紛出言相勸，但仍遏止不了悲劇發生。

洪男衝動朝李男左胸猛砍1下，鐮刀當場刺入李男的主動脈，深度更達5公分，導致對方鮮血狂湧，倒地身亡，他事後攔下獲報正開往案發現場的警車，並向警察自首「我殺了人」。

事發時在場的女同事出庭作證，稱當時是工作程序的問題，結果雙方便發生衝突，她聽到刀子砍到工作台的聲音，一轉頭便見到洪男手握鐮刀在胸前，讓她緊張地大喊「不要、不要」，後來她緊張地繼續工作，不久後便聽到「水的聲音」，轉頭一看便見「李男的血從胸口噴出來」，接著李男便倒地了。

洪男辯稱，自己與李男沒有仇恨，不是故意殺害對方，原本只是要砍手臂，但對方一直動來動去才會砍到胸部。但南投地方法院審理後，仍依殺人罪判他有期徒刑14年；案經上訴，台中高分院審酌洪男與李男家屬調解成立，也賠償了李男家屬821萬元，改判他有期徒刑7年，全案仍可上訴。

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