桃市府強化中央紓困政策對接　鄭文燦：協助業者實質有效紓困

▲桃園市府3日的防疫專案會議上，市長鄭文燦指示各局處配合中央給予業者包括權利金減收等實質有效紓困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應疫情影響各產業受創甚鉅，桃園市長鄭文燦表示，針對交通局建議，公有停車場營損程度，採階梯式減收方案，給予15%、30%與50%權利金減收；藝文活動部分，市府提出小型文化設施（OT案）固定權利金減半、辦理電影業者紓困座談會、加強對接中央政策窗口，輔導藝文團體申請相關補助等；請各局處務必瞭解中央最新紓困版本與強化對接能力，給予業者最實質有效紓困。

鄭文燦3日主持市府防疫專案會議時指出，這次新冠肺炎疫情對產業影響很大，其中對於文化活動影響重大，尤其是電影業，請文化局協助紓困措施，包括小型文化設施（OT案）固定權利金減半紓困方案，今年3月至6月，合計4個月的固定權利金擬減收50%。其次研議辦理電影業者紓困座談會，邀請電影院業者討論是否歇業等因應方式，匯集地方共識再向中央反映實際需求；第三，文化部提出藝文紓困2.0方案，針對映演業與表演藝術部分，擬投入24.7億元專案額度，提供員工薪資與其他營運資金補貼，這部分請文化局加強輔導協助藝文團體申請相關補助。

▲桃園市長鄭文燦3日表示，因疫情導影響，請各局處配合中央給予業者實質有效紓困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，鄭文燦指示桃捷公司機場捷運因疫情導致運量減半，租金、廣告與票價收入大幅銳減，但防疫物資費用卻相對增加，請桃捷公司爭取交通部補助，協助機場相關產業有效紓困。

交通局副局長楊鐘時說，調查3月桃園26處停車場營收情形，商業區停車場營收較去年同期有-3%至-51%不等衰退幅度，交通局擬依營業減損程度，研提停車場權利金減免，期間可回溯至今年3月至5月，適用本府各機關，包含公所轄管、運動中心、市場、集會所與學校附設停車場；紓困方案採階梯式減收，營收未衰退者，不減收權利金。營收較去年衰退30%以下，減收15%權利金，營收較去年衰退50%以下則減收30%權利金。營收較去年衰退超過50%者，則減收50%權利金，合計3個月約減少權利金收入約1400萬元；國有土地合作闢建停車場也適用，減收後仍採中央65%、桃園市35%比例分配收益。

文化局長莊秀美說，針對藝文紓困振興方案，文化部原訂投入15億元預算，並設立單一窗口，由團隊直接向文化部提出申請，中央已擬提出藝文紓困2.0方案投入37.2億元，累計達52.2億元。桃園已研擬相關配套措施，包括場館一般租借團隊，因疫情影響而於演出前7日內函請取消演出者，將全數退還場地保證金；針對已核定補助或檔期之團隊因疫情取消演出，將視演出前期製作程度與相關支出單據給予補助，且各場館優先列入明年檔期與補助審查考量，在疫情過後增加演出機會等實值性幫助，協助演藝團隊度過寒冬。

衛生局長王文彥強調，為慰勞實際執行疫情相關防疫工作之醫事工作人員，擬發放700萬慰勞金，市府將擬訂嚴重特殊傳染性肺炎之慰勞金發放原則，依急救責任醫院能力分級發放慰勞金，其中醫事人員約佔70%，非醫事人員約佔30%；另外，針對桃園市13區衛生所防疫人員則提供21萬元誤餐費，補助執行居家隔離業務者，1年期的醫療住院日額保險，給予第一線防疫同仁更多保障。

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