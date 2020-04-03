疫情仍持續延燒　鄭文燦：今年桃園龍舟賽、市運會將停辦

▲桃園市長鄭文燦3日指出，鑒於疫情仍不明朗，桃園龍舟賽與市運會將停辦一年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市清明祭祖等民俗文化活動、體育賽事將停辦或延期，市長鄭文燦3日表示，考量疫情仍不明朗，原定6月25日龍潭歸鄉文化節龍舟賽、8月21到24日的桃園市運動會都決定今年停辦一年，為降低感染風險，特別提前宣布，也籲請選手停止訓練。

鑒於國內疫情仍未有休止跡象，桃園市府3日在消防局舉辦的防疫專案會議上，包括體育局、客家事務局建議6月25日龍潭鄉歸鄉文化節龍舟賽、8月21到24日桃園市運動會停辦一年，鄭文燦徵各局處長討論，衛生局長王文彥等多位首長認為6月疫情是否趨緩仍不明朗，建議今年停辦。

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▲桃園市長鄭文燦3日主持防疫專案會議，提前宣布今年桃園龍舟賽與市運會將停辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，龍潭歸鄉文化節龍舟賽，每年約有3萬人以上參與，選手從2月起開始訓練，文化節活動要在4月底前完成發包，市府考量2003年SARS疫情停辦一年，因此決定今年龍潭龍舟賽也比照停辦，提早宣布可減少預算損失並降低感染風險，讓選手不至於拚命訓練萬一停辦無法參賽會導致心情失落。

至於桃園市運會預定8月21到24日舉行，各區公所已進行分區選拔賽等準備工作，但碰到防疫期間，且今年下半年還有全中運、各級學校在8、9月有校慶運動會各項賽事，因此市府討論後決定今年市運會停辦一年。

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