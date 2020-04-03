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桃機入境女兒「有咳嗽」強制隔離　母措手不及「怎麼會這樣」

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▲中央流行疫情指揮中心宣布，3日起入境旅客若出現發燒等疑似症狀者，均由防疫車隊送至檢疫所靜待採檢結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布，3日起入境旅客若出現發燒等疑似症狀者，均由防疫車隊送至檢疫所靜待採檢結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布，3日凌晨零時起，入境旅客只要有發燒或呼吸道症狀者，直接由防疫車隊送到集中檢疫所，等待採檢結果；桃園機場3日凌晨起陸續有旅客入境，其中，母女檔3人入境時，因小女兒有咳嗽症狀，經安排在航廈站外接受疾管局人員採集檢體後，搭乘防疫專車前往檢疫所等待結果，媽媽指出，不清楚新規定，坦承有些措手不及，但會通知準備接機家人配合。

針對新冠肺炎疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心2日宣布，3日起入境旅客只要有發燒、呼吸道症狀，直接由防疫車隊送到集中檢疫所，等待採檢結果；桃園機場公司表示，3日起入境旅客只要有發燒、呼吸道症狀，除在機場配合疾管人員採檢外，也依法要求旅客搭乘防疫車隊到指定地點進行集中檢疫並等候檢疫結果，避免回到社區造成感染風險。

請繼續往下閱讀...

桃園機場入境班機從凌晨4時起陸續抵台，旅客人數不算多，但都必須填寫防疫資料、旅行史、居住地與在台聯絡方式地址等資料，國境疾管局防疫人員都嚴陣以待。

▲3日清晨，家住在高雄母女3人入境時，因小女兒有咳嗽狀況，疾管局人員安排在航廈外檢疫站採集檢體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲3日清晨，家住在高雄母女3人入境時，因小女兒有咳嗽狀況，疾管局人員安排在航廈外檢疫站採集檢體。（圖／記者沈繼昌攝）

據指出，住在高雄的媽媽帶著2名女兒於清晨5時許返台，因小女兒有咳嗽症狀，但並無體溫過高或不適狀況，疾管局人員安排前往機場航廈外側的檢疫站採集檢體，經過防疫篩檢站、通關、安排採驗後，依規定須搭上防疫車隊前往集中檢疫所，等待檢疫結果。

媽媽受訪問時說，並不知道這項新規定，面對首日新措施，坦承確實有點措手不及；原本家人已開車北上準備接他們，但獲悉母女3人需先送檢疫所，只好先等待，靜候採檢結果再作打算。

此外，桃園機場排班的防疫車隊某位駕駛透露，從3日清晨4時至8時止，大約超過20組入境旅客採驗後搭乘防疫專車前往檢疫所，多屬家庭成員，個人也有，其中有返台一名女性旅客因身體不適，有發燒、咳嗽狀況，採檢過程中狀況與身體明顯不佳，後來由防疫專車送至檢疫所等待檢體結果出爐。

據中央流行疫情指揮中心表示，目前從松山、桃園、小港機場入境旅客，若有疑似症狀者會就近規劃集中檢疫所進行檢疫，桃園、小港都已選定處所，松山機場還有待討論，有症狀旅客會在機場採檢，需等待採檢結果，若屬陰性且症狀恢復，沒有其他問題，則由醫護人員評估是否可回家繼續居家檢疫。

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