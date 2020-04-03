誆購買中古手機　詐騙男拿「玩具鈔」當真鈔付！當場被抓包

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局郭姓男子2日晚間在網路上佯稱以購買中古手機，約定網友在桃園區某處當面交貨，騙到手機後再以玩具鈔裝入紅包袋內行騙，賣家察覺有異報警處理，桃園警分局員警喬裝賣家不動聲色，當場人贓俱獲，起出詐騙用的玩具鈔便條紙等證物，全案依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市郭姓男子在網路宣稱要買中古手機，騙出賣家取貨後，再以便條紙假鈔裝在紅包袋企圖詐騙，被埋伏員警人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓男子以玩具鈔裝在紅包袋企圖詐騙，被埋伏員警人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局武陵派出所日前接獲報案指稱，40歲的郭姓男子在網路上誆稱要買中古手機，與想出售手機網友約定在桃園區某處面交，見面後佯稱先檢查手機狀況、借用打電話等藉口，將手機騙到手後，還邀網友逛街聊天，待賣家失去戒心，以便條假鈔數千元裝在紅包袋內準備交給賣家詐騙，再趁對方反應不過來，隨即騎機車揚長離去，賣家發現紅包袋裝著便條紙假鈔察覺被騙已來不及，目前經查已有數名網友受騙上當。

▲桃園市郭姓男子企圖詐騙網友，員警在其機車置物箱裡起出便條紙假鈔證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2日晚間8時許，警方查出郭姓男子又以相同方式約出網友在桃園區某處準備購買中古手機，武陵派出所員警以便衣喬裝賣家，員警見郭男出現準備向網友行騙時當場人贓俱獲，在其機車置物箱內起出準備行騙用的便條紙假鈔等證物，將其帶回派出所偵訊。

郭男在偵訊時坦承原本要用來騙賣家，但還來不及騙就被員警逮捕，網友則聲稱，還好警察及時出現，否則差點被騙，手機也不保，警方偵訊後依詐欺罪嫌將郭男移送桃檢偵辦。

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