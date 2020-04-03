陸108人完成疫苗接種　志願者結束隔離曝：曾出現輕微發燒、乏力現象

▲大陸武漢進行的新冠疫苗一期臨床試驗的108位受試者均已完成接種。（圖／翻攝自新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢進行的新冠疫苗一期臨床試驗的108位受試者，截至昨（2日）止，均已完成接種，其中18位志願者結束隔離。武漢市民阿明（化名）接受的是低劑量疫苗組。阿明表示，對於注射疫苗幾小時後出現輕微低燒、乏力的現象，「不是每個人都有，而出現身體不適的志願者，也能很快恢復正常狀態。」

▲首批新冠疫苗受試者結束觀察。（圖／翻攝京報網）

《北晚新視覺》報導，阿明於3月17日報名重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）Ⅰ期臨床試驗志願者，19日接種了新冠疫苗，之後進行為期14天的隔離觀察。阿明說，「昨日結束隔離觀察的4個志願者目前身體都挺好的，走之前，需要抽血、拍CT。」

此前，中國工程院院士陳薇團隊研製的重組新冠疫苗，獲批在武漢啓動展開臨床試驗。據了解，接種新冠疫苗的志願者共108人，分為3個研究組，包括低劑量疫苗組、中劑量疫苗組、高劑量疫苗組，每組36人。

目前，已有18名受試者解除隔離，之後仍須配合研究團隊，完成為期6個月的隨訪和體檢。北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗表示，「14天內的CT結果正常，並不能代表新冠疫苗完全有效，我們距離能夠注射疫苗還有很遠的距離。」

▲大陸新冠疫苗二期試驗將增加對照組。（圖／翻攝自新京報）

疫苗專家陶黎納則提到，一期臨床試驗主要看安全性，需要二三十位受試者，觀察一至兩周的時間，才決定是否進行二期試驗，至於二期試驗會增加對照試驗，需要幾百位受試者。

據悉，一支疫苗從研發到上市一般需要5至20年，即使最初的安全性測試順利，在任何疫苗可以廣泛使用之前，至少需要1年到一年半時間。