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古巴譴責美國封鎖　讓中國抗疫物資無法送達

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▲古巴醫療隊前進義大利。（圖／路透）

▲古巴在疫情期間曾派遣醫療隊前進義大利，但目前無法透過國際貨運管道，順利取得來自中國的醫療物資。圖為古巴醫療隊抵達義大利。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

對於中國一批口罩、檢測試劑、呼吸器等抗疫物資，因美國的封鎖無法運抵古巴，古巴駐華大使館日前在官方微博發文譴責，指美方根本「慘無人道」，引起大陸網友熱烈迴響。古巴國家主席卡奈也在1日於自己的推特上，轉發了官方對美國的批評。

據了解，該批醫療物資是由阿里巴巴基金會提供，以支持古巴抗擊新冠病毒，原先委託一家美國企業運送至古巴，但最後因為美國和古巴雙方的相關抵制措施，導致任務告吹。

▲▼古巴國家主席米圭爾·狄亞士-卡奈，也於4月1日在自己的推特上轉發國家主席官方推文，指責美國封鎖影響中國醫療物資送達古巴。（圖／取自Miguel Díaz-Canel Bermúdez的twitter）

▲古巴國家主席卡奈，於4月1日在自己的推特上轉發政府官方推文，指責美國封鎖，影響中國醫療物資送達古巴。（圖／取自Miguel Díaz-Canel Bermúdez的twitter）

目前，古巴新冠肺炎確診數為300人左右，但醫療裝備多仰賴外國進口，因此古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）也在政府官方和自己的推特上，發表、轉推文章，指責「美國政府的封鎖侵犯了古巴人民的人權。」

古巴駐華大使佩雷拉也在大使館中文官方微博發文，指出美國不公正、武斷和非法的封鎖擾亂了這一切。該微博還以「凡事落到古巴頭上總會變得無比艱難！」為題，大篇幅爆料美方的阻撓，並提及古巴在疫情期間，對義大利、西班牙等地提供幫助，還允許載有新冠肺炎患者的英國郵輪停靠。

▲▼古巴駐華大使館指責因為美國封鎖，導致中國的醫護物資沒辦法送達古巴。（圖／取自古巴駐華大使館官方微博）

▲古巴駐華大使館指責美國封鎖。（圖／取自古巴駐華大使館官方微博）

古巴官方通訊社《拉美社》指出，在全球抗擊新冠肺炎之際，很多聲音敦促美國取消對古巴、委內瑞拉和伊朗的單方面封鎖，以確保這些國家能獲得人道主義援助。

事實上，古巴與美國的關係從冷戰時期開始，就一直處於僵局，在美國總統川普上任後，甚至有惡化跡象，包括2019年5月2日，美方啟動針對古巴的赫爾姆斯－伯頓法部分內容。

美國國務院並在同年6月發聲明稱，美方將採取措施限制人員以及禁止郵輪、遊艇、帆船以及私人飛機從美國前往古巴，以防止古巴軍方和安全部門從中獲利。

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