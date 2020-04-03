奧捷團案338「隱匿症狀」恐挨罰？周志浩：民眾認知很難苛求

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

於3月5日至3月14日出團的奧地利、捷克17人旅遊團，目前共有6人染疫，其中有4人重症、1人死亡、1人於今日確診。至於昨(2)日確診的案338，由於是在居家隔離結束後回診時才被通報，是否有「隱匿不報」的狀況將會開罰，指揮中心今回應，個案長期以來有經常性咳嗽症狀，症狀差異並不大，自我沒有認知到有感染，所以很難苛求民眾。

案338於5日到14日與家人跟團至奧捷旅遊，回台後當日就出現腹瀉、咳嗽等症狀，期間一直居家隔離，也未通知衛生單位身體有狀況，直至30日到醫院心臟科回診，醫師詢問旅遊史還有接觸史後通報，於昨(2)日確診。

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疫情監測組組長周志浩表示，案338長期以來就有經常性咳嗽的症狀，且咳嗽並沒有變得更嚴重，所以覺得跟平時無異，一般人清喉嚨咳嗽兩聲並不會認知自己已經受到感染，且該個案認為腹瀉只是吃壞肚子，所以認為隱匿部分是認知問題，很難苛求民眾。

陳時中則補充，每個人對於自覺症狀描述有相當大的差異，雖然有疫調人員會去詢問判斷，但有些民眾由於不覺得痛苦就會忽略自身狀況，呼籲民眾有任何的異常，都要通知疫調人員，讓專業人士來做判斷。

莊人祥指出，奧捷團大概已經完成居家檢疫期間，有再去詢問剩下11位，目前昨天有找了兩位其中的個案，他們是說沒有症狀，不過請他們到醫院發現說肺部都有稍微的浸潤，所以有緊急請他們住院，目前針對另外9位，他們也是說沒有症狀，不過有請他們都趕快去就醫採檢做最後的確認。