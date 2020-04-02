洛杉磯「口罩抗疫」向台灣看齊　台駐美官員分享防疫經

▲洛杉磯率先在美國提出口罩防疫概念。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電

洛杉磯今天首度將口罩納入防疫，市長賈西迪在記者會提到「參考捷克、台灣和南韓的例子」。台灣駐美官員透露，疫情發生以來雙方「天天聯繫」，持續提供台灣的防疫措施給洛杉磯市府參考。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥向中央社表示，今年一月武漢爆發2019冠狀病毒疾病疫情之後，就曾提醒洛杉磯市政府，這波疫情恐怕是2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）翻版，陸續提供洛杉磯市府當年台灣抗煞的經驗。

朱文祥表示，3月初與副市長何契珍（Nina Hachigian）見面，就曾針對防疫交換意見，他向副市長建言，盡快成立專案小組。洛杉磯辦事處提供台灣的口罩政策、疫情中心指揮官陳時中的英文簡報等供洛市參考，天天聯繫。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）今天在例行記者會上宣布啟用口罩防疫，就提到台灣。他說：「幾個病毒擴散相對較慢的地方， 例如捷克、台灣和南韓，提醒了我們，對抗病毒的方式就是阻擋呼吸道的飛沫傳播。」

除了啟用口罩的時機領先美國各地，洛杉磯也是最早落實居家防疫、保持社交距離的地區之一。加州州長、洛杉磯市長賈西迪、洛杉磯郡官員天天開記者會說明疫情。

總統蔡英文昨天宣布，與各國防疫合作，捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家。據了解，有200萬片口罩將送到美國，支援醫療人員。

政府對外伸出援手，民間也不落人後。洛杉磯的台灣企業家楊信日前在經文處的牽線下，已經捐出50萬美元（約新台幣1500萬元）給洛杉磯市政府「緊急新型冠狀病毒危機基金」。

洛杉磯台美商會會長陳慶恩呼應楊信的號召，正在向商會成員募集善款。僑委會的洛杉磯、橙縣華僑文教中心也分別發起小額捐款。

朱文祥表示，疫情升高以來，美國陸續傳出歧視亞裔的案例，這些旅美企業家、熱心人士這個時刻站出來，代表台灣人表達善意、為亞裔做出貢獻，同時也是最好的國民外交。02