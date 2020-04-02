湖北評定李文亮等14人為「烈士」！胡錫進發文回應了

▲李文亮被評定為烈士。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

湖北省政府今（2）日將李文亮等14人在防疫期間犧牲的醫務人員、警察和社區工作者評定為「烈士」。消息一出引發不少網友關注，就連《環球時報》總編輯胡錫進也表示支持這個名單，並相信廣大公眾會給出相同的評價。

綜合陸媒報導，湖北省政府根據《烈士褒揚條例》和《退役軍人事務部中央軍委政治工作部關於妥善做好新冠肺炎疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作的通知》精神，將王兵、馮效林、江學慶、劉智明、李文亮、張抗美、肖俊、吳湧、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍等人評定為首批因防疫而殉職的「烈士」。

報導稱，上述14名烈士，有的是直接參與一線救治工作的白衣戰士，用生命守護生命，以大愛詮釋醫者仁心；有的是始終堅守在疫情防控一線的公安，以生命踐行使命，用熱血鑄就警魂；有的是用真心真情幫助解決群眾生活困難的社區工作者，用生命書寫擔當，用愛心守護家園。他們是新時代最可愛的人，他們的崇高精神永垂不朽！

對此，胡錫進指出，「圍繞李文亮的爭議我認為基本落下帷幕了。」首先官方的態度做了重大調整，與公眾的主流意見形成了匯合。第二點也很重要，那就是新冠疫情全球大暴發不斷重置人們認識、評價中國抗疫的坐標系，也對輿論的語境產生深刻影響，這為解開李文亮事情的心結提供了更多空間，為重聚共識提供了更多思想線索和材料。他最後強調，14位烈士千古。所有為戰疫獻出生命的人千古。

大陸國家監委之前成立調查組，指出相關派出所「出具的訓誡書不當，執法程序不規範」等。對此，武漢市公安局中南路派出所日前也於微博上認錯，並決定撤銷訓誡書，同時向家屬致上深深的歉意。

儘管官方已承認錯誤，但仍難以平息眾怒，不少網友留言怒轟「終於可以評論了？這句道歉來的太遲了，文亮聽不見了」、「道歉就完事了？」、「道歉有用的話，還要法律幹嘛？」、「一切都變成了文字。只有文字」、「就知道會有這一天」、「人都化成灰了，道歉有什麼用，真可笑」、「有屁用」。

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