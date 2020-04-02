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基隆三浦春馬動起來！林右昌大跳洗手舞　還點名蔡阿嘎下戰帖

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▲▼林右昌在臉書上大跳「洗手舞」（圖／截自林右昌臉書影片）

▲林右昌在臉書上大跳「洗手舞」。（圖／截自林右昌臉書影片）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，基隆市長林右昌2日在臉書上表示，自己接受了民進黨台北市議員許家蓓的戰帖，要來PK近來非常火紅的「洗手舞」，並特別秀出與基隆在地優秀的洗手軍團以及仙洞國小學童一起跳起洗手舞的影片，還點名知名YouTuber蔡阿嘎接棒一起對抗疫情，「開心健康迎接新生命」。

林右昌2日在臉書上以「聽說最近很流行這個，你們有按這步驟洗手了嗎？」為題發文，表示自己接受了民進黨台北市議員許家蓓的戰帖，要來PK近來非常火紅的「洗手舞」。

林右昌說，洗手舞看起來很複雜，想不到向來很沒有律動感的他也可以很快就學會了，趁著昨天愚人節偷練，要在迎接連假開始的第一天，提醒大家好好洗手、好好吃飯、好好防疫、好好休假。

林右昌表示，他特別推派了基隆在地優秀的洗手軍團以及仙洞國小的小朋友們一起「內外夾攻大力腕」，邀請大家「也一起來battle！吧！」。

此外，林右昌也說，聽說昨天在他偷練洗手舞的時候，蔡阿嘎與老婆嘎嫂二伯喜迎家庭新成員「蔡波能」來了，在說聲恭喜之餘，他也要邀請「認不出我年輕照片」的蔡阿嘎一起來跳洗手舞、一起對抗疫情，開心健康迎接新生命。

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