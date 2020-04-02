79家電影院籲指揮中心「勒令停業」　陳時中：非管轄很難達成要求

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

全台79家電影業者連署要求中央流行疫情指揮中心勒令強制停業，指揮官陳時中表示，電影院是文化部管轄，應該無法達成要求，但密閉空間風險地卻比較高，目前民眾看電影意願相對低，也不鼓勵從事太多室內活動，出外踏青也要離遠一點。

中央流行疫情中心公佈「社交距離注意事項」，分兩階段施行，第一階呼籲民眾保持室外1公尺、室內1.5公尺，有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

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台北市電影戲劇商業同業公會、新北市電影戲劇商業同業公會、台灣省電影戲劇商業同業公會聯合商會、中華民國電影戲劇商業同業公會全國聯合會1日向立委陳情，已經發函給各會員總計110家影城，詢問擬建請政府宣告短期關閉戲院，共同配合防疫工作之意見調查表，同意短暫停業為79家，不同意停業為19家。

陳時中今（2）日被問及此事回應，電影院是文化部相關業務，應該無法達成要求。而指引上呼籲無法維持1.5公尺社交距離的業者暫停營業，也只是希望配合，如果業者真的無法拉開距離，可以呼籲民眾戴口罩，或者設隔屏，「如果全部沒做到，坦白講風險很高」。

陳時中也表示，現在染疫人數上升，民眾在密閉場合風險較高，目前去看電影的意願也相對低，指揮中心也不鼓勵太多室內活動，清明連假就算要出外踏青，也建議離遠一點比較安全。

指揮中心1日公佈「社交距離注意事項」，第一階段是柔性勸說，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸之社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所。

第二階段是強制處分，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。必要性活動亦須維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離。與他人間若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1公尺之距離。

陳時中強調，現在雖然拋出兩階段規劃，但都沒有訂出具體時程，而是跟隨疫情變化，由專家研判隨時調整，否則可能會讓民心不穩。

他另提到，新冠肺炎疫情延燒尚未滿100天，每天都有很多策略公佈與調整，目前全球感染人數已達85萬人，還看不到盡頭，跟SARS等級不一樣。指揮中心需要擬定一些規範讓民眾跟隨，但如果提出很多詳盡的時稱規劃，反而會造成民眾煩惱，「我們覺得這是沒必要的」。