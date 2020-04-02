直接開火車「衝撞醫療船」！他越想越激動　懷疑美軍要接管洛杉磯

▲美國海軍仁慈號醫療船停泊在洛杉磯港。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國海軍派出醫療船仁慈艦（USNS Mercy）前往洛杉磯協助控制新冠肺炎疫情，當地一名火車駕駛員卻懷疑美軍準備接管洛杉磯，因此故意使火車脫軌，企圖撞擊停泊在碼頭的醫療艦。

根據《今日美國報》（USA TODAY）報導，在洛杉磯港（Port of Los Angeles）內工作的44歲火車駕駛員莫雷諾（Eduardo Moreno），上月31日下午故意使一列港口線列車衝出軌道，目的是想用火車撞擊仁慈號醫療艦。美國司法部表示，莫雷諾的行為已經觸犯聯邦刑事罪名。

司法部新聞稿表示，莫雷諾使火車衝出港口鐵道盡頭，撞擊一系列障礙物後，最終停在距離仁慈號250碼（約230公尺）外，沒有造成任何人受傷，仁慈號醫療艦也沒有遭受任何損壞。不過，這起事件導致大量火車燃油洩漏，必須調派消防人員和其他工作人員前來清理。

一名加州公路巡警目睹了整起火車出軌經過，並立刻將準備逃離現場的莫雷諾逮捕到案，拘留在洛杉磯港警察局。目前，案件已由聯邦調查局聯合反恐小組和洛杉磯港警局共同領導調查。

莫雷諾向警方坦承故意使火車出軌，並宣稱犯案動機是懷疑仁慈號與政府接管洛杉磯或其他類似目的有關，他希望藉此引起全球對此事的關注。莫雷諾表示，他沒有其他共犯，也沒有預謀策劃襲擊，純屬臨時起意作案。根據美國聯邦法律，故意使火車出軌失事，最重可判處20年有期徒刑，

美國海軍仁慈艦醫療船上月27日靠泊洛杉磯港，為加州提供1000張病床，以緩解當地醫療系統負擔。仁慈艦為超級油輪改裝而成，是世界上最大的醫療船，其姊妹艦「安慰號」（USNS Comfort）則停泊在疫情嚴重的紐約。

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