Taiwan can help！　成醫為印度近9千名醫師開新冠肺炎視訊課程

▲成大醫院陳柏齡醫師（左），成大醫院國際醫療中心許以霖主任，與印度近9千名醫師開新冠肺炎視訊課程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院於4月2日與印度近9千名醫師開新冠肺炎視訊課程，安排了線上視訊直播，由感染科副教授、新冠肺炎檢疫站站長陳柏齡醫師針對新冠肺炎進行專題演講，並現場回覆印度醫護人員所提出之問題，共有8962位印度醫師同步進行線上學習。

日前成大醫院接獲外貿協會轉介印度民間單位來函，表示台灣在新冠肺炎的防疫措施及高度醫療水準舉世聞名，讓全球都在討論台灣是如何辦到的，他們希望能夠透過成大醫院的經驗，協助印度醫護人員完善防疫醫療措施。

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新冠肺炎肆虐全球，已有逾千人感染的印度自3月25日起全境封鎖21天，影響13億人口，是世界上規模最大的鎖國行動。成大醫院國際醫療中心許以霖主任表示，配合政府防疫規範，目前暫時停止與印度的醫護人員互訪，所以特別採用視訊直播方式進行新冠肺炎教學，每位參與的印度醫護人員都個別在醫院或私人空間，於指定時間同時上線，同步參與此次的視訊直播教學，避免大規模群聚活動。

許以霖主任指出，成大醫院不因新冠肺炎影響而停擺新南向的印度計畫，除了持續提供印度當地疫情資料供政府防疫參考外，為善盡社會責任，提升台灣在國際間的能見度，即使遇到清明節連假，醫療服務及國際間的醫療衛生合作依舊不打折。

此一視訊直播教學課程迴響熱烈，未來成大醫院將視印度醫療需求，設計一系列相關教學，及小組會議討論交流等活動。讓Taiwan can help不只是口號，而是實際行動的Taiwan is helping。

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