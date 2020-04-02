疫情衝擊經濟「失業評估」？蘇貞昌回應了





▲行政院臨時院會後記者會，蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，同時也衝擊國際經濟。針對外界關心「失業評估」，蘇貞昌回應，就是唯一要求「就業不能失」。

行政院會2日適逢清明連假暫停召開，不過，為了總規模達到一兆五百億元的紓困2.0，蘇貞昌親自召開臨時院會。包含院長蘇貞昌、副院長陳其邁都將親上火線，率領行政院秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、主計總處主計長、朱澤民衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君，大陣仗出席記者會。

針對外界關心疫情衝擊經濟，恐怕也將連帶造成大規模失業，蘇貞昌回應強調，就是要要求「救業不能失」。

蘇貞昌表示，防疫工作台灣守住第一關，但產業受到衝擊，政府不但要防疫，還要紓困振興，原來的特別預算是針對第一階段中國大陸疫情，如今疫情擴散全球，政府擴大紓困金額，要以一兆五百億規模救台灣。

蘇貞昌強調，錢怎樣來怎樣用，各部會都有細目，最主要是「企業不能倒，就業不能失，物流不能停，金流不能斷」，這是最高奮鬥目標，但疫情很險峻，所以政府用盡全力要修改特別條例，希望立法院幫忙早日通過，修正後就會編特別追加預算，這些都需要國人一起努力加油。