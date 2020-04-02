觀光局主秘疑隱匿染疫兒病況！林佳龍認收到不正確資訊「有疏失必咎責」

▲交通部長林佳龍上午出席行政院臨時院會，下午視察國道清明疏運情況。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

桃園機場旅服中心同仁（案269）為接待自菲律賓返台的交通部觀光局主秘兒子（案277），不幸感染新冠肺炎後更傳染給5歲兒子，事情曝光後惹議，原因為該官員疑隱匿染疫兒病情才害桃機同仁感染確診。對此，交通部長林佳龍今（2）日受訪表示，顯然第一時間指揮中心收到不正確資訊，強調若是同仁疏失必會咎責。

針對交通部觀光局主秘第一時間是否有隱瞞返國兒子的病況，林佳龍稍早出席北部行控中心視察國道清明疏運情況時受訪指出，「因這個部分涉及疫調要非常誠實，顯然在第一時間指揮中心對於該個案收到一些不正確資訊。」表示究竟是如何導致疏失、是否有誤導，以及觀光局同仁為何沒有正確反應，目前都在進行調查，強調有疏失就會咎責。目前已指派次長王國材進行督導及調查。

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觀光局此起群聚事件，對象包括觀光局主秘、觀光局主秘之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）及其主任，起源為主秘指派指派下屬單位接待從菲律賓宿霧返國的兒子，先是導致案269染疫後使案269的5歲兒子也被感染，不過該主秘卻稱此事絕不是「貴賓接待」，僅是因為和旅服中心主任交情甚佳，兒子和其更是形同「叔姪關係」，才會基於人情協助接待。

不過案269昨（1）日出面澄清，會出面接待全是基於工作原因，並沒有所謂的「叔姪關係」，強調若定調為是由他「主動陪同」，有拍馬屁抱大腿之意圖， 會不會太過沉重，且再度重申真的不認識局裡長官兒子。